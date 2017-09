Test Freudian: Ce spune subconstientul tau despre viata ta in acest moment?

Ai nevoie doar de cateva minute pentru a raspunde sincer la urmatoarele intrebari, raspunsuri pe care cel mai bine ar fi sa le notezi.

Renunta la logica atunci cand parcurgi acest test si bazeaza-te pe imaginatia ta.

Testul Freudian: Ce spune subconstientul tau despre viata ta?

Noteaza-ti raspunsurile si citeste la sfarsit care este interpretarea acestora:

1. Te afli pe o faleza si privesti in largul marii. Ce simti?

Foto: Pexels

2. Te plimbi printr-o padure si privesti in jos. Ce vezi? Acum noteaza ceea ce simti.

Foto: Pexels

3. Vezi pescarusi deasupra capului tau. Cum te fac acestia sa te simti?

Foto: Pexels

4. Privesti o herghelie de cai care alearga. Ce sentimente iti trezeste aceasta priveliste?

Foto: Pexels

5. Te afli in desert si in fata ta se afla un zid. Nu ii poti vedea capatul. In zid este un mic orificiu prin care privesti de cealalta parte, unde se afla o oaza. Ce vei face?

Foto: Shutterstock/ Hans Verburg

Citeste mai departe >>>