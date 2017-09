Ceva nou, ceva vechi. Cele 10 Reguli de Aur pentru a duce o Viata Buna!

Panos Mourdoukoutas este profesor universitar si seful departamentului de economie din cadrul Liu Post (New York), dar si autor a numeroase carti de specialitate si expert in antreprenoriat si strategii ale succesului. In cartea “The Ten golden rules: Ancient wisdom from the greek philosophers on living the good life” scrisa in colaborare cu Michael Soupios (profesor de stiinte politice), expertul ne prezenta 10 principii care ne pot ajuta sa ducem o viata buna. Cartea are ca punct de plecare invataturile si perspectivele filozofilor antici greci, autorii raspunzand in paginile ei unor intrebari existentiale precum ce inseamna o viata buna, ce sunt fericirea si succesul, ce inseamna placerea, cum ar trebui sa ne purtam cu ceilalti.

Totodata, aceste 10 principii de aur ne invata cum sa ne eliberam de grijile nenecesare, cum sa facem fata evenimentelor nefericite sau cum sa gestionam libertatea. Cele 10 legi de aur pentru o viata buna sunt prezentate succint de profesorul Panos Mourdoukoutas intr-un articol publicat in revista Forbes si vi le prezentam la randul nostru:

Panos Mourdoukoutas: Cele 10 Reguli de Aur pentru a Trai o Viata Buna

via Forbes.com

1. Analizeaza viata

Cerceteaza viata cu atentie, implica-te in ea cu adevarat, cauta intotdeauna noi placeri si noi destinatii la care sa ajungi cu mintea ta.

2. Ingrijoreaza-te doar in privinta acelor lucruri pe care le poti controla

Fa-ti griji doar in privinta acelor lucruri care sunt in puterea ta de control, lucruri care pot fi influentate si schimbate prin actiunile tale, nu in privinta lucrurilor care sunt dincolo de capacitatea ta de a le dirija sau modifica.

3. Pune pret pe prietenie.





Foto: William Perugini /Shutterstock

Pretuieste Prietenia, atasamentul reciproc care satisface nevoia de apartenenta. Prietenia nu poate fi obtinuta la supermaket, ci trebuie cultivata si pretuita in relatii, impregnata cu incredere si prietenie.

4. Experimenteaza Adevarata Placere.

Evita placerile superficiale si efemere. Pastreaza-ti viata simpla. Cauta placerile aducatoare de liniste care contribuie la linistea ta sufleteasca. Adevarata placere este disciplinata si moderata.

5. Invinge-te pe tine insuti.

Rezista oricarei forte externe care ar putea sa delimiteze gandul si actiunea; inceteaza sa te mai pacalesti singur crezand doar in ce este folositor si convenabil propriei persoane; libertatea completa necesita o lupta in interior, o batalie pentru a imblanzi fortele psihologice si spirituale negative care fac imposibila o existenta sanatoasa.

6. Evita excesul.

Traieste viata in armonie si echilibru. Evita excesele. Chiar si lucrurile bune, cautate si obtinute fara moderatie pot deveni o sursa de nefericire si suferinta.