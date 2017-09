Legea 1: Nu ceea ce esti te tine pe loc, ci ceea ce crezi ca esti.

Legea 2: Exista 2 alegeri esentiale in viata: Fie accepti conditiile asa cum sunt, fie accepti responsabilitatea de a le schimba.

Legea 3: Intelege relatia dintre corp si emotii! Celulele din corpul tau reactioneaza la fiecare emotie. Negativitatea iti influenteaza sistemul imunitar.

Legea 4: Persoana care incearca sa faca pe toata lumea fericita se simte de obicei singura...

Din lipsa de iubire, persoanele care vor sa fie iubite vor face tot posibilul sa nu supere pe nimeni, pentru ca in felul acesta primesc un strop de afectiune in schimbul bunatatii lor. In realitate in sufletul lor este o mare singuratate.

Citeste mai departe >>>

Legea 5: Daca o prietenie dureaza cel putin 7 ani, atunci va fi o prietenie de o viata intreaga.

O pritenie care trece testul celor 7 ani nu se va mai destrama niciodata! Prietenii autentici sunt garantia pentru o viata bine traita.

Legea 6: Furia este un mecanism de aparare impotriva durerii. Cand cineva este furios, sufera.

Pentru ca nu stiu sa isi exprime emotiile negative, cei din jurul nostru reactioneaza uneori agresiv. In spatele furiei lor se ascunde insa multa durere.

Legea 7: Adevarata iubire este atunci cand pui ceea ce isi doreste cealalta persoana pe primul plan. Realizezi ca iubesti cu adevarat pe cineva este atunci cand vrei ca acea persoana sa fie fericita, chiar daca nu este cu tine.

Legea 8: Fa intotdeauna alegerea care te sperie cel mai tare, fiindca aceasta este cea care te va ajuta cel mai mult sa evoluezi.

Legea 9: Barbatii au tendinta de a uita si de a nu ierta, in timp ce femeile au tendinta de a ierta si de a nu uita.

Legea 10: Uneori e nevoie sa pui o mica distanta ca sa ii ajuti pe oameni sa realizeze cat de mult contezi tu pentru ei.

Persoanele care ne considera importante in viata lor, vor face tot posibilul sa restabileasca o legatura cu noi atunci cand simt ca au pierdut-o.

Iti recomandam si:

11 SECRETE PSIHOLOGICE care te ajuta sa ai succes in relatii