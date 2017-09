Secretele cafelei italiene: Curiozitati despre cea mai iubita bautura in Italia

Descopera Secretele cafelei italiene

1. In secolul al XIV-lea, mai multi membri ai Bisericii s-au opus ideii de a aduce cafeaua in Italia, numind-o ”bautura diavolului”. Se spune insa ca Papa Clement al VIII-lea, dupa ce a luat o gura de cafea, a zis: ”Aceasta bautura e atat de buna incat ar fi un mare pacat sa fie bauta doar de necredinciosi. Il vom invinge pe Diavol sfintind aceasta bautura si facand-o sa apartina crestinilor”.

Iar italienii au "imblanzit" cafeaua... :)

Din acel moment, cafeaua s-a raspandit rapid pe intreg teritoriul Italiei, atat in cafenelele elegante, dar si in caselele mai modeste, devenind parte din ritualul tuturor, de la artisti si poeti pana la politicieni.

Desi arborii de cafea cresc intr-un climat ecuatorial si nu sunt nativi Italiei, Bel Paese a devenit un adevarat ambasador al cafelei si a dezvoltat o piata pentru consumul acestei bauturi, inventand metode de preparare care sa intensifice gustul boabelor de cafea. Astfel, cafeaua a devenit o parte importanta din cultura italiana, cu aproape 8 milioane de saci de cafea importati anual. Italienii isi beau cafeaua acasa, unde, de obicei, o prepara la un ibric moka, sau o savureaza in cafenele, restaurante sau la birou, aici de cele mai multe ori preparand-o la un espressor.

2. In italiana, espresso inseamna ”facut pe loc”. Si fix acesta a fost si motivul pentru care a fost inventat aparatul de espresso: din necesitatea de a reduce timpul de preparare a cafelei in baruri si restaurante si de a avea o cafea buna facuta pe loc.

3. Primul prototip de aparat de espresso a aparut in 1855 si a fost prezentat la Expozitia Universala din Paris. Peste cativa ani, in 1901, inginerul Luigi Bezzera din Milano a creat primul espressor cu aburi. Inventia lui Bezzera a dat startul cercetarii si dezvoltarii tehnologice continuate apoi de mai multe companii italiene. In 1948, Achille Gaggia a prezentat sistemul de extractie la presiuni ridicate, ceea ce oferea o bautura mult mai aromata si cu o crema densa si compacta - mai exact, espresso-ul pe care il stim noi astazi. Intre anii 1940 si 1950, producatorii aparatelor de espresso si-au marit nivelul de productie la scara industriala.

4. Ibricul pentru cafeaua moka, inventat in 1933 de catre Alfonso Bialetti, nu si-a schimbat design-ul de cand a fost creat. Initial se numea ”Moka Express” si avea 4 parti facute din aluminiu si un maner de plastic. Ce s-a schimbat in prezent este ca aceste ibricuri sunt facute din otel, in rest functionand fix la fel ca in ziua cand au fost inventate.

5. Atat aparatele pentru espresso, cat si ibricele moka au revolutionat felul in care italienii isi prepara si isi beau cafeaua. Introducerea amestecurilor de cafea a avut si ea un rol important in ritualul cafegiilor din Italia. Blending-ul, arta amestecului prin care fiecare cafea devine unica si usor de recunoscut, a fost prezentat lumii de Luigi Lavazza acum 100 de ani, imbinand cafele din mai multe parti ale lumii.

Prin blending, variatiile de cafea au devenit infinite, iar prin diversele combinatii de cafea, alaturi de tipurile variate de prajire, lumea avea parte de cele mai diverse nuante de arome.

Cum sa bei cafeaua ca un adevarat italian?

Acum ca avem contextul istoric si ca v-am spus ca in Italia cafeaua a ajuns sa fie un ritual pentru care sunt recunoscuti in toata lumea, sa va povestim si cum se bea cafeaua ca un adevarat italian.

Cele 3 reguli simple:

1. Nu-i spuneti espresso

Desi espresso este termenul corect care defineste o cafea facuta la un espressor intr-o cafenea sau restaurant, italienii nu prea folosesc acest cuvant, intrucat li se pare prea tehnic si redundant. Astfel, pur si simplu cereti ”un caffe” si veti obtine potiunea mult dorita.

2. Nu complicati lucrurile

Daca cereti lucruri complicate unui barista din Italia, desi acest lucru e incurajat in cafenelele din alte tari, e posibil ca omul care va serveste sa nu va placa prea mult. De fapt, pentru italieni exista doar cafeaua simpla sau cafea cu putin lapte, cum ar fi cappuccino sau latte macchiato. Exista totusi si niste variatiuni de la reteta de baza, fiind un lucru destul de obisnuit pentru italieni sa comande ”marocchino”, espresso cu ciocolata topita, spuma de lapte si cacao sau ”caffe shakerato”, espresso cu gheata si, uneori, lichior.

3. Fara lapte dupa pranz

Daca va comandati cafeaua cu lapte dupa o anumita ora din zi, e posibil sa va atrageti priviri dezaprobatoare de la localnici. De fapt, cerand un cappuccino dupa masa sau pur si simplu dupa ora pranzului e gestul care va poate da de gol si sa va puna direct eticheta de turist. Nu de alta, dar italienii iau in serios orele la care sa-si savureze anumite tipuri de cafea. Mai exact, un cappuccino e perfect pentru micul-dejun sau in a doua parte a diminetii, pe cand dupa pranz doar espresso este varianta acceptata in Italia. Totusi, daca ati avut o masa mai consistenta si espresso nu e suficient, puteti comanda si ”caffe corretto”, espresso cu un shot de grappa sau alta bautura spirtoasa.

