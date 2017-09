7 legi bune ale karmei care pot sterge o karma rea. Cum sa iti schimbi in bine destinul

Nu exista un destin batut in cuie asa cum nu exista karma care sa nu poata fi schimbata in functie de ceea ce facem, ce suntem si ce gandim. Ti se pare ca nimic nu iti merge bine, ca parca destinul tau este scris de niste zei rai, ca nu poti avea ceea ce iti doresti in viata in ciuda a ceea ce ai face si te intrebi DE CE? Poate ca este timpul sa iti schimbi perspectivele si, in cazul in care ai mostenit de la inaintasii tai o karma nu tocmai favorabila, sa iti influentezi in bine karma. Este important pentru a atrage o karma buna sa fii o persoana buna, sa nu repeti propriile greseli si nici pe cele ale inaintasilor tai, sa actionezi benefic atat pentru tine, cat si pentru ceilalti. Publicatia gostica.com ne prezinta 7 legi simple ale karmei care ne pot transforma viata si pot arde o karma negativa.

7 legi bune ale karmei care pot sterge o karma rea

1. Daca vrei ca ceva sa se intample in viata ta, trebuie sa actionezi pentru a-l face sa se intample

Foto: marekuliasz /Shutterstock

La un anumit moment in vietile lor, oamenii au tendinta de a uita acest lucru, insa este cat se poate de adevarat. Sansele ca lucrurile sa se intample pur si simplu asa cum ne dorim, fara ca noi sa facem nimic pentru asta si fara sa depunem efortul necesar, sunt foarte mici. Nu ne putem permite sa ne bazam pe astfel de sperante.

2. Ar trebui sa fim capabili sa avem controlul asupra propriei persoane

La sfarsitul zilei, singurul lucru asupra caruia avem control suntem noi insine. Nu putem controla ce fac ceilalti, ci ne putem asuma responsabilitatea pentru propriile actiuni.

3. Viata noastra este propria creatie

Fiindca singurul lucru pe care il putem controla suntem noi insine, viata pe care o traim este propria creatie. Noi decidem in ce directie sa o luam si ne controlam propriul destin.

4. Povestea se va repeta pana cand va fi invatata

Una din marile reguli ale karmei este ca, pana cand ne vom invata lectia, vom continua sa facem aceleasi greseli. Povestea se va repeta pana cand vom invata ceva. Acest adevar este valabil deopotriva la nivel colectiv (natiuni), cat si la nivel individual.

5. Lucrurile care ni se intampla au valoare doar atunci am depus eforturi ca sa le obtinem.

Adevarata valoare a lucrurilor nu vine din cat de mult timp am petrecut asupra lor, ci din cat de asiduu am muncit ca sa le obtinem.

6. Cele mai mari victorii personale sunt cele care sunt benefice tuturor

Daca te imbogatesti, este bine pentru tine, insa cele mai mari victorii sunt cele care sunt benefice tuturor, nu doar tie individual. A te pune in slujba societatii aduce cu sine o karma pozitiva extraordinara care te ajuta sa vindeci o karma nefavorabila.

7. Fii fericit!

Aceasta este cea mai importanta dintre toate legile universale. Energia fericirii este foarte puternica si poate arde karma negativa.

Sursa: Gostica.com





Foto homepage: Dzhulbee /Shutterstock