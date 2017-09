Previziuni numerologice pentru urmatoarele 79 de zile, o perioada foarte INTENSA! Cum va fi pentru tine toamna 2017?

Esti curioasa sa afli cum va fi toamna 2017 pentru tine din punct de vedere numerologic si energetic? Tot ce trebuie sa faci pentru a afla previziunile numerologice ale acestor 3 luni de toamna este sa iti calculezi anul personal pentru 2017. In functie de aceasta cifra, vei descoperi care este cifra a carei vibratie iti influenteaza destinul in aceasta toamna si principalele previziuni pentru perioada urmatoare. Numerologic vorbind, toamna 2017 se anunta a fi o perioada foarte intensa pentru noi toti, cu multe schimbari si provocari, dar un portal inspre vindecare si auto-vindecare.

Anul personal se calculeaza extrem de simplu. Trebuie doar sa aduni cifrele din data de nastere (ziua, luna), avand grija sa inlocuiesti anul nasterii cu anul curent. Spre exemplu, daca te-ai nascut in data de 10 martie 1976, anul nasterii este substituit cu anul pentru care realizezi calculul respectiv. Asadar, anul personal pentru 2017 pentru o persoana nascuta in data de 10 martie 1976, se calculeaza astfel. Adunam ziua de nastere cu luna de nastere: 1+0 (ziua) +3 (luna) = 4 si anul in care ne aflam: 2+0+1+7 = 10 =1+0 = 1 >> 4 + 1 = 5. Prin urmare, anul personal pentru cel nascut in data de 10 martie 1976 va fi 5. In cazul in care se obtine un numar format din doua cifre, acestea se aduna intre ele pana cand va rezulta o singura cifra. Dupa ce ai facut calculul, citeste raportul numerologie de mai jos pentru a descoperi ce fel de toamna vei avea din punct de vedere numerologic si energetic.

Previziuni numerologice pentru toamna 2017

Daca anul personal pentru 2017 este 1, toamna 2017 va avea vibratia cifrei 1

Te asteapta o toamna plina, incarcate de evenimente si actiune. Esti implicata in multe proiecte, se cer multe lucruri de la tine pe toate planurile si nu ai ce face decat sa te lasi purtata de aceasta directie dinamica. Toamna 2017 te forteaza sa iei fraiele destinului in propriile maini si sa construiesti ceea ce iti doresti sa ai. In ceea ce priveste relatiile personale, trebuie mentionat ca aspectul social este bine aspectat din punct de vedere numerologic pentru tine. Sunt favorizate mai ales grupurile si cercurile mici de cunostinte. Nu doar ca interactionezi cu vechi prieteni si persoane nou cunoscute, dar reusesti si sa te conectezi cu ele intr-un mod profund. Acest lucru atrage dupa sine o posibila noua iubire si cateva momente de pura magie.

Daca anul personal pentru 2017 este 2, toamna 2017 va avea vibratia cifrei 2

In cazul in care toamna 2017 poarta pentru tine vibratia cifrei 2, este bine de stiut ca te asteapta o toamna a posibilitatilor si a alegerilor. Lucruri foarte frumoase ti se pot intampla, este important sa iti deschizi inima catre ele si sa nu iti pui singura limite. Foarte probabil ca vei fi nevoita sa te reinventezi in anumite privinte sau sa iti schimbi anumite convingeri si viziuni. Iar atata timp cat sunt inspre beneficiul tau, le poti accepta cu inima deschisa. Dragostea este un cuvant care va aparea foarte des in vocabularul tau in aceasta toamna, iar daca esti single, foarte probabil ca vei intalni o persoana cu care vei lega o legatura puternica. Cei aflati deja intr-o relatie, vorbesc cu entuziasm despre casatorie, despre parteneriate, despre intemeierea unei familii. Micile neintelegeri care pot aparea in cuplu sunt depasite cu ajutorul diplomatiei si al cooperarii.

Daca anul personal pentru 2017 este 3, toamna 2017 va avea vibratia cifrei 3

Toamna ta este o toamna care iti testeaza curajul si te pune sa incerci lucruri noi si sa faci pasi importanti catre schimbare. Ai parte de o toamna intensa, in care te inarmezi cu optimism si te dezvolti din toate punctele de vedere. Trebuie spus si faptul ca toamna aceasta este si despre adevarul interior asa ca vei fi pusa in multe situatii in care va trebui sa intelegi ce anume conteaza pentru tine cu adevarat. Esti pusa in situatii pe care le-am putea numi fie “neasteptate”, fie “ciudate”, in care va trebui sa te indepartezi de emotiile, lucrurile si oamenii care nu iti fac bine. Energia lui 3 iti aduce in aceasta toamna incredere in sine, posibilitatea de a te exprima mai bine, in moduri si mai creative, de a simti ca puterea este in mainile tale. Casatorita sau nu, o persoana din anturajul tau profesional se poate indragosti de tine fulgerator.

Foto int: EtiAmmos /Shutterstock