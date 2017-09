4 argumente care te vor convinge ca smartphone-ul este util copilului tau

Oricine are in prezent un telefon mobil, iar copiii nostri s-au nascut, practic, cu el, asa ca nu ai niciun motiv sa il privezi de acesta.

Telefoanele mobile inteligente sunt extrem de utile oricarei persoane in zilele noastre. Probabil iti imaginezi cu greu cum ar arata o zi din viata ta fara acest dispozitiv, iar el este de un real ajutor pentru toate categoriile de varsta, inclusiv pentru scolari. Iata cateva argumente care te vor convinge ca este un dispozitiv util copilului tau:

1. Siguranta pe primul loc

Primul lucru la care se gandeste orice mama cand ii da copilului telefonul este siguranta lui. Ca parinte, te simti mai relaxat atunci cand stii ca il poti suna oricand sau el te poate suna pe tine in cazul in care are nevoie de ceva. Daca in prezent exista o modalitate prin care parintii pot lua legatura cu cei mici mereu, de ce sa nu ne bucuram de aceasta posibilitate?

In cazul in care iti faci griji ca telefonul inteligent destul de scump pe care i l-ai cumparat s-ar putea sa-i scape din mana, cu un astfel de accesoriu stii ca nu ai de ce sa-ti faci griji, pentru ca telefonul este in siguranta. Tocmai pentru ca se pot produce o multime de accidente, exista accesoriile de protectie si cum copiii sunt mai neindemanatici in general, ele te scapa de griji.

2. Tehnologia este o parte importanta din viata copiilor nostri

Fie ca ne place sau nu, copiii nostri s-au nascut intr-o lume guvernata de tehnologie si nu trebuie sa fie privati de ea. Ei trebuie sa se invete cu prezenta acesteia, pentru ca va fi parte integranta din viata lor si ca adulti. Mai mult decat atat, este mult mai usor sa folosesti un dispozitiv inteligent cand esti obisnuit sa-l utilizezi mereu.

Daca ii oferi copilului tau acces foarte limitat la tehnologie, el, practic, nu este pregatit pentru felul in care se va desfasura viata lui de zi cu zi.





3. Telefonul este un dispozitiv pe care copilul poate cauta o multime de informatii utile

Copiii sunt foarte curiosi, iar informatia se afla acum la indemana lor. In vreme ce noi trebuia sa scoatem DEX-ul din biblioteca pentru a gasi semnificatia unui cuvant, copiii nostri pot afla aproape orice cu ajutorul unei cautari pe internet, iar acest lucru ii ajuta sa afle mai usor lucrurile care ii intereseaza. Orice informatie aflata in timpul orei si care i-a starnit interesul copilului poate fi cautata cu ajutorul telefonului si nu trebuie sa contestam rolul pe care il joaca acest dispozitiv in educatia copilului.

Un studiu realizat anul trecut arata ca varsta la care copiii primesc un smartphone al lor este de 10 ani. Este o varsta la care un copil poate avea grija de un asemenea lucru si este suficient de familiarizat cu folosirea lui. In plus, este si varsta la care intelege varietatea de moduri in care poate fi utilizat acest dispozitiv.

4. Poate parea paradoxal, dar telefonul ajuta copiii sa socializeze

Copiii socializeaza altfel in prezent, iar telefoanele inteligente joaca un rol important in acest aspect al vietii lor, oricat de ciudat ni s-ar parea noua. Ei discuta despre ultimele jocuri pe care le au pe telefon, urmaresc vloguri in pauze si discuta despre ele la fel cum discutam noi despre personaje din serialele si desenele copilariei. Exista o multime de copii care au deja vloguri de succes care se adreseaza exact copiilor ca ei.

In final, trebuie sa subliniem importanta unui control parental instalat pe telefon. Internetul este plin de informatii utile, insa nu este lipsit de pericole, iar parintii trebuie sa fie constienti de ele. Exista o multime de aplicatii prin care poti restrictiona accesul copilului la anumite tipuri de continut, asa ca nu ezita sa le folosesti. Nu uita, de asemenea, ca si utilizarea in exces a telefonului poate fi daunatoare si arata-i ca exista o multime de forme de distractie care nu implica un ecran - mersul pe bicicleta, jocurile in aer liber cu prietenii si multe alte astfel de activitati.

