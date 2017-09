23 de semne revelatoare ca esti un Suflet Ratacitor

Ai avut dintotdeauna sentimentul ca nu "apartii" si ca "acasa" pentru tine pare ca nu este nicaieri in lume cu adevarat? Atunci poate ca faci parte din Ratacitori, aceste suflete calatoare frumoase aflate in cautarea implinirii propriului destin.

Un suflet ratacitor nu inseamna neaparat un suflet ratacit si in niciun caz nu inseamna un suflet pierdut. Ratacitorii sunt suflete frumoase si calde care isi cauta menirea pe pamant si acel “ceva” care sa ii faca sa exclame: “mi-am gasit menirea”. Prin cautarile lor, aceste suflet calatoare contribuie la cresterea vibratiei planetei si a celorlalti.

23 de semne ca esti un Ratacitor

1. De obicei, ratacitorii dispun de talente speciale si minunate si stralucesc in domenii precum arta, stiinta, filozofie, literatura sau pedagogie.

2. Chiar daca in lumea fizica se pot confrunta cu probleme de sanatate, financiare sau la nivel de constiinta, ratacitorii au un suflet foarte bun si gentil. Ei tin cu adevarat la oameni.

3. Ratacitorii au adeseori sentimentul ca nu apartin niciunui loc, niciunei comunitati si isi cauta locul pe planeta aceasta. Chiar si atunci cand au o familie fizica foarte iubitoare, ratacitorii au frecvent sentimentul instrainarii si al insingurarii.

5. Ratacitorilor le lipseste acut sentimentul de a apartine. De multe ori, traiesc toata viata cautandu-si scopul si menirea pe aceasta planeta.

6. Ratacitorii sunt atrasi de terapiile de vindecare alternativa, de meditatie, de spiritualitate, de teoriile si ideile new age, de persoanele cu abilitati extrasenzoriale, tot ce inseamna cosmos, stiinta, univers, viata extraterestra, enigme ale pamantului si civilizatii disparute.

7. Ratacitorii aflati in ultimul grad de evolutie percep bolile si moartea ca pe o intoarcere acasa si ca pe o regasire a propriei identitati.

8. Ratacitorii isi doresc sa se angajeze in activitati prin intermediul carora sa simta ca si-au gasit menirea/ si-au implinit destinul sau prin intermediul carora pot fi de folos celor din jur.

9. De multe ori, ratacitorii nu sunt 100% prezenti cu sufletul in locul in care traiesc. In interiorul inimii lor, tanjesc dupa locuri noi si necunoscute. Adora sa calatoreasca catre cele mai indepartate si exotice locuri ale planetei.

10. Unii dintre ratacitori au amintiri sau franturi de amintiri si flash-back-uri cu ceea ce au trait in vietile lor anterioare.

11. Fiindca sufletul unui ratacitor simte ca nu se poate adapta pe aceasta planeta, adeseori si corpul intampina probleme de “adaptare” si se confrunta cu diverse afectiuni mai neobisnuite.

12. Deseori, ratacitorii simt acut sentimentul de alienare in cadrul societatii in care traiesc.

13. Deseori, ratacitorii au RH-ul negativ sau au o grupa de sange rara.

14. Ratacitorii sunt fascinati de oceane, de harti, de mistere, de profetii si tehnologii neobisnuite, de literatura science fiction sau fantasy. Tanjesc sa gaseasca elemente ale extraordinarului chiar si in lucrurile banale, zilnice.

