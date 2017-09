TEAL SWAN: 10 CITATE SPIRITUALE de la o femeie uluitoare

In ultimii doi ani, Teal Swan a avut o mare influenta asupra mea. Teal Swan este cunoscuta pentru clipurile cu teme spirituale pe care le posteaza pe canalul ei de YouTube, a scris mai multe carti de spiritualitate si in toata lumea tine workshopuri la care participa mii de oameni.

De ce e speciala Teal Swan?

Mai este cunoscuta si ca "The Spiritualist Catalyst" fiindca reuseste sa aduca enorm de multa claritate asupra unor viziuni spirituale asupra lumii. E o femeie frumoasa si extrem de inteligenta care s-a nascut practic din cenusa suferintei (fiindca in timpul copilariei si adolescentei a suferit abuzuri ingrozitoare) pentru a aduce vindecarea in vietile a milioane de oameni din toata lumea.

Cu fiecare aparitie a ei, Teal Swan nu inceteaza sa ma uimeasca, sa ma inspire si sa ma faca mai puternica. Iata o selectie din cele mai frumoase cuvinte spuse de aceasta zana contemporana.

Teal Swan - citate spirituale inspirationale

1. Noi oamenii mergem in toate colturile lumii si incercam sa aflam ce este in neregula cu noi. Apoi mergem pana la capatul lumii ca sa aflam cum sa ne reparam. Si nu functioneaza cu adevarat niciodata. Si asa mergem in fiecare colt al lumii incercand sa aflam de ce nu functioneaza. Cand de fapt, motivul pentru care nu functioneaza este chiar pentru ca noi credem ca este ceva in neregula cu noi insine.

2. Ca sa integram ceva, sa vindecam, trebuie mai intai sa ne asumam acea particica din noi. Orice nu putem sa ne asumam in interiorul nostru vom proiecta asupra celorlalti.

Foto sus si homepage: Facebook Teal Swan

3. Suntem neputinciosi in momentul cand incercam sa contolam ceea ce a fost fiindca nu putem sa il atingem. Asa incat… schimba ceea ce poti atinge… prezentul. Transforma-l in ceea ce iti doresti sa fie… viitorul.

4. Daca esti nefericit, uita-te la lucrurile pe care le faci in fiecare zi. Nu poti sa faci aceleasi lucruri in fiecare zi si sa ai rezultate diferite in legatura cu modul cum te simti. Asa ca fa lucruri diferite. Daca faci lucruri diferite in fiecare zi, vei incepe sa vezi rezultate diferite.

5. Cea mai inalta forma de inteligenta nu este sa pricepem din ce suntem facuti, ci sa devenim capabili sa ne observam fara judecata.

