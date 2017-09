Ramanem sau plecam?

De ce sa ramai tu, iubitule, doar o amintire... si mai cu seama una neplacuta? Imaginea lasului nu ti se potriveste, a omului lipsit de sentimente - nici atat. Stim prea bine cata protectie, grija, respect, afectiune poti oferi, doar ca ai ales sa construiesti niste ziduri in jurul tau, in jurul inimii tale.

de Diana Stroe

Toamna din priviri, zambetul de gheata, cele cateva cuvinte rostite in graba:" O sa vorbim!", acel sarut formal, iesitul rapid pe usa (fuga) si tacerea de dupa (o zi,doua,noua...)... Va suna cunoscut, asa-i? Ei,da! Din pacate asta-i una dintre variantele in care el (iubitul) incearca sa-si ia ramas bun de la tine si de la relatia voastra. De ce?? Nu certuri, nu scandaluri, nu reprosuri... ce sa fie? Nelinisti, furii, apasari, pareri de rau - toate te cuprind. De partea cealalta - doar liniste. Da, pentru ca el a ales cea mai simpla varianta pentru el: sa taca si sa fuga; in cazul asta nu trebuie sa dai explicatii, nu primesti critici, nu exista riscul de a reveni asupra deciziei pe care ai luat-o de ceva vreme si anume de a renunta la voi… "Perfect! Nici nu se putea mai bine de atat!" De ce sa ne asumam responsabilitati, de ce sa incercam sa gasim solutii pentru problemele care ne framanta, de ce sa ne zbatem sa reparam ce s-a stricat, cand e mult mai simplu sa fugim, nu?

Nu! Fuga nu e o solutie. Dificultati vor fi mereu - si-n urmatoarea relatie si-n toate cate vor urma. Nu putem fugi intruna.Trebuie sa le infruntam; in primul rand sa discutam, sa ne asezam fata in fata si sa analizam nemultumirile, apoi sa ne exprimam dorintele si la final sa luam deciziile… IMPREUNA.

Comunicarea este cheia. De ce din cauza unor probleme minore, ce pot fi remediate cu ajutorul comunicarii, sa dam cu piciorul unei relatii, poate celei mai frumoase dintre toate? De ce sa ramai tu, iubitule, doar o amintire... si mai cu seama una neplacuta?

Imaginea lasului nu ti se potriveste, a omului lipsit de sentimente - nici atat. Stim prea bine cata protectie, grija, respect, afectiune poti oferi, doar ca ai ales sa construiesti niste ziduri in jurul tau, in jurul inimii tale. Ti-ai sugrumat sentimentele si ti-ai inabusit emotiile. Te-ai inchis acolo, in interiorul tau, si ti-ai impus sa nu mai lasi pe nimeni sa patrunda. Da, te inteleg - teama de o noua dezamagire e mare, amintirea suferintei anterioare e dureroasa, debusolarea ce urmeaza perioadei de dupa destramarea unei relatii e crunta, dar de ce sa gandim negativ? De ce sa gandim ca si relatia noastra e sortita esecului? De ce asa de timpuriu? De ce sa capitulam inainte de a lupta?

Hai sa ne dam jos mastile, sa punem cartile pe fata, sa nu ne mai ascundem trairile, sa ne povestim durerile, sa ne recunoastem neputintele si impreuna sa le depasim.

