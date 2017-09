Toamna, esti minunata! 23 de imagini care ne aduc toamna in suflet ♥♥♥

Toamna reprezinta mai mult decat un peisaj frumos, este o stare de spirit. Ea are o vibratie cu totul si cu totul speciala. Este imposibil ca mirosurile, culorile, aromele, luminile, bogatiile toamnei, freamatul naturii si al vietuitoarelor ei sa nu ajunga la inima ta si sa nu te cucereasca iremediabil. Fiindca am intrat in luna septembrie, prima luna a toamnei, ti-am pregatit o colectie speciala cu imagini minunate care te vor face sa indragesti si mai mult acest anotimp special. Pentru tine ce inseamna toamna? Ce trezeste in sufletul tau?