Louise Hay, lidera spirituala pe care am iubit-o noi toti, ne-a lasat o mostenire valoroasa. Louise Hay (8 octombrie 1926 – 30 august 2017) a avut un impact uluitor asupra comunitatii spirituale din intreaga lume iar prin tot ceea ce a fost ea, Louise Hay a influentat si vindecat vieti.

Louise Hay a plecat in penultima zi de vara a lui 2017 lasand in urma multa serenitate. Oricine a avut privilegiul de a o intalni in persoana sau prin intermediul cuvintelor sale, a simtit pasiunea ei de a-i servi, inspira si calauzi pe ceilalti, pe un drum mai bun.

Strangem laolalta 20 dintre cele mai puternice citate de Louise Hay si le daruim tuturor acelora dintre voi care ii cunosc munca, dar si celor care au nevoie de alinare in viata. Multumim, Louise Hay, pentru tot ceea ce ai facut pe Pamant!





Foto: Facebook Louise Hay

20 de citate spirituale de Louise Hay

1. Atunci cand spun „Da” vietii, viata imi spune „Da”.

2. Tu esti singura persoana care gandeste in mintea ta! Tu esti puterea si autoritatea in lumea ta.

3. Nicio persoana, loc sau lucru nu are vreo putere asupra mea, fiindca eu sunt singurul ganditor din mintea mea.

4. Fii pregatit/ a pentru dragoste atunci cand vine. Pregataeste terenul si fii pregatit/a sa ingrijesti dragostea. Fii iubitor/oare si vei fi de iubit. Fii deschis/a si receptiv/a fata de iubire.

5. Auto-acceptarea si auto-aprobarea in momentul prezent sunt cheia pentru schimbarile pozitive din viata noastra.

6. Fiecare gand pe care il gandim ne creeaza viitorul.

7. Uita-te la problemele din viata ta. Intreaba-te: „Ce fel de ganduri am care creeaza aceste probleme?”

8. Te-ai criticat pe tine insuti pentru atatia ani si nu a functionat. Incearca sa te aprobi si vezi ce se intampla.

9. Spun „afara” oricarui gand negativ care imi apare in minte. Nicio persoana, loc sau lucru nu are vreo putere asupra mea fiindca eu sunt singurul ganditor din mintea mea. Eu imi creez realitatea si pe toata lumea din aceasta realitate.

10. Ori de cate ori meditezi si vizualizezi pentru vindecarea ta, ori de cate ori spui ceva pentru vindecarea intregii planete, te conectezi cu oameni din toata lumea care gandesc si fac asemenea.

Citeste mai departe >>>