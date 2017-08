In cartea “Interbeing: Fourteen Guidelines for Engaged Buddhism”, Thich Nhat Hanh, un cunoscut calugar budist si activist pentru pace, una din cele mai influente voci zen ale momentului, facea cunoscute 14 principii si norme de conduita budiste. Aceste directii calauzitoare circula in lumea internetului si merita a fi citite si puse in practica de oricine, indiferent de religia careia ii apartii.

Cele 14 indrumari calauzitoare pot fi considerate pe buna dreptate adevarate invataturi de viata. Mai mult decat atat, ele sunt modalitati de a trai frumos, in armonie cu noi insine, cu ceilalti si cu mediul inconjurator. Cele 14 principii imbina principiile morale budiste traditionale cu nevoia societatii contemporane pentru actiune sociala si ne deschid ochii, invatandu-ne cum sa reactionam individual si colectiv in fata problemelor contemporane. Aceste principii frumoase ne invata cum sa traim cu sens, cum sa traim moral, cum sa traim asumat si constient.

Actualmente, Thich Nhat Hanh traieste intr-o comunitate monastica din sud-vestul Frantei numita Plum Village, unde preda, scrie si munceste pentru a ajuta refugiati din lumea intreaga. Nhat H nh a publicat peste 100 de carti.

Thich Nhat Hanh: 14 principii budiste care pot calauzi pe oricine in viata

1. Nu idolatriza si nu te lega de nicio doctrina, teoorie sau ideologie, nici chiar de cele budiste. Sistemele budiste de gandire doar calauzesc, ele nu sunt adevarul absolut.

2. Nu te gandi ca acea cunoastere pe care o posezi in prezent este constanta, adevarul absolut. Evita sa fii limitat si sclav convingerilor actuale. Invata si practica non-atasamentul de convingeri pentru a fi pregatit sa primesti punctele de vedere ale celorlalti. Adevarul se gaseste in viata si nu numai in cunoasterea conceptuala. Fii pregatit sa inveti de-a lungul intregii tale vieti si sa observi intotdeauna realitatea din tine si din lume.

Foto: Pexels.com

3. Nu forta pe nimeni sa iti adopte opiniile, inclusiv copiii, prin nicio metoda, indiferent ca este prin autoritate, amenintari, bani, propaganda sau chiar educatie. Cu toate acestea, printr-un dialog plin de compasiune, ajuta-i pe ceilalti sa renunte la fanatism si la ingustime.

4. Nu evita contactul cu suferinta si nici nu iti inchide ochii inaintea suferintei. Nu pierde constientizarea existentei suferintei in viata lumii. Gaseste modalitati sa fii cu cei care sufera, inclusiv prin contactul personal, vizite, imagini si sunete. Prin astfel de modalitati, trezeste-te pe tine si pe ceilalti la realitatea suferintei din lume.

5. Nu acumula bogatii peste bogatii in timp ce milioane de oameni mor de foame. Nu face din faima, profit, bogatie sau placerea senzuala telul vietii tale. Traieste simplu si imparte-ti timpul, energia si resursele materiale cu cei care au nevoie de ele.

6. Nu intretine mania sau ura. Invata sa le intelegi si sa le transformi cat inca sunt seminte in constiinta ta. De indata ce incep sa creasca, intoarce-ti atentia catre respiratia ta pentru a vedea si a intelege natura urii tale.