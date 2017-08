Oamenii care schimba lumea: 7 semne ale adultilor indigo

Oamenii indigo nu sunt un fenomen recent. Ei s-au incarnat pe Pamant in ultimele decade, pentru a pregati terenul preschimbarilor la nivle de constiinta colectiva. Astfel, putem recunoaste multi indigo in jurul nostru.

Esti si tu unul dintre acestia?

Cele 7 trasaturi ale oamenilor indigo

1. Esti un adult indigo daca: 'Nu iei nimic de-a gata'. Iti pui intrebari

Adultii indigo nu accepta niciodata prescripte. Ei chestioneaza si incearca sa afle mereu adevarul lor. Nu accepta nimic doar pentru ca „asa se face”.

Ei vor vrea sa afle mereu „de ce” si sa faca alegerile care li se potrivesc. De aceea intra adesea in conflict cu persoane mai traditionaliste, uneori membri ai familiei care nu ii pretuiesc pentru capacitatea lor de a analiza si a chestiona. De asemenea, adultii indigo chestioneaza inegalitatea, suferinta, ura si razboiul din lume fiindca efectiv nu pot intelege ce hraneste ura oamenilor unii fata de ceilalti si cum acest fenomen poate fi oprit.

Foto: Pexels.com

2. Esti un adult indigo daca: Nu agreezi regimurile autoritare

Una dintre cele mai evidente trasaturi de personalitate ale oamenilor indigo este faptul ca acestia se revolta impotriva regimurilor autoritare. In adolescenta s-au revoltat impotriva parintilor autoritari, au vrut sa isi defineasca identitatea si sa isi gaseasca stabilitatea, iar mai apoi si-au definitivat opiniile politice, acum numarandu-se printre vocile progresiste si democrate. In copilarie au avut evenimente mai dificile la scoala fiindca nu puteau sa se integreze in regimul strict al scolilor care promoveaza metode traditionaliste de invatare.

Un adult indigo va lupta intotdeauna impotriva oricarei autoritati si va pretui democratia. Un adult indigo nu suporta inegalitatile si nu poate sa taca. Adultii indigo devin lideri ai miscarilor sociale din tarile lor.

3. Esti un adult indigo daca: Suferinta te afecteaza emotional

Adultii indigo sunt extrem de sensibili si empatici fata de suferinta celorlalti si ar face orice ca sa mai aline aceasta suferinta pe care o resimt acut in lume. Cu timpul invata sa se protejeze si adesea vor refuza sa mai urmareasca stiri sau produse media cu un continut violent. Se vor implica adesea in munca de voluntariat pentru ca nevoia lor de a-si aduce contributia la vindecarea Planetei este forta interioara care ii face diferiti si necesari in acest proces evolutiv al Planetei.

Foto: Pexels

4. Esti un adult indigo daca: Iubesti animalele

Adultii indigo au o afinitate fata de animale. Iubesc animalele, se implica in actiuni de protejare a drepturilor animalelor si adesea au si companioni dragi acasa. Ei iubesc de asemenea sa vada documentare despre animale si sunt intotdeauna impresionati de frumusetile planetei. Adultii indigo nu cred ca animalele sunt fiinte inferioare pe aceasta Planeta si inteleg ca traim in interconexiune si ca suntem cu totii egali.

