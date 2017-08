4 pasiuni surprinzatoare ale celor mai puternice femei din lume

Succesul si fericirea sunt cele doua pietre de temelie de la baza unei vieti implinite. Iar pentru a-ti asigura aceste lucruri ai nevoie de un echilibru intre viata ta profesionala si cea personala. Timpul liber pe care il ai la dispozitie trebuie impartit astfel incat sa iti ramana cateva ore saptamanal pentru activitatile care iti plac si care te fac sa te simti stapana pe propria persoana.

Stim deja ca sportul nu este doar o metoda grozava pentru a ne mentine in forma, dar si cel mai bun remediu impotriva stresului si oboselii. Multe femei au propriile ritualuri pentru a scapa de gandurile negre si pentru a se umple cu energie: unele alearga, fac kickboxing, ridica greutati la sala, in timp ce altele prefera sa se relaxeze in fata televizorului sau citind o carte buna. Celebritatile nu fac exceptie de la aceste reguli. Vietile lor aglomerate, mereu pe fuga si traite in lumina reflectoarelor au si ele reversul medaliei: stres, haos si presiunea constanta din partea publicului. Vrei sa afli cum se relaxeaza ele dupa o zi plina? Iata ce obiceiuri au cele mai puternice si faimoase femei din lume:

Jennifer Aniston adora sa mearga pe bicicleta

Inainte sa devina o actrita faimoasa si sa obtina rolul din serialul „Friends”, care a consacrat-o, Jennifer Aniston livra ziare in New York, pe bicicleta, pe vremea cand avea doar 19 ani. Vedeta a povestit mai tarziu ca aceasta a fost cea mai grea slujba pe care a avut-o vreodata, pentru ca trebuia sa pedaleze kilometri intregi pe vant, ploaie sau ninsoare. Cu toate acestea, mersul cu bicicleta a devenit pentru ea o pasiune si o activitate pe care o practica in mod regulat. Nu de putine ori, actrita a fost surprinsa pedaland pe strazile aglomerate din New York sau pe faleza din Los Angeles.

Mersul pe bicicleta are numeroase beneficii pentru sanatatea ta: este un exercitiu cardio care te ajuta sa iti modelezi corpul, iti mentine inima sanatoasa si iti poate reda buna dispozitie dupa o zi grea. Iar daca arunci o privire peste aceste modele de biciclete moderne, vei observa cat de mult s-a schimbat designul lor, in ultimii ani. Dupa cum observi, exista si biciclete pliabile, pe care le poti depozita cu usurinta in casa sau la serviciu, astfel incat sa fii relaxata ca bicicleta ta este in siguranta.

Michelle Obama face jogging zilnic

Fosta prima doamna a Americii, Michelle Obama, a militat intens in cei opt ani petrecuti la Casa Alba pentru promovarea miscarii in randul tinerilor. Intr-o emisiune a celebrei Ellen DeGeneres, Michelle Obama si gazda s-au luat inclusiv la o intrecere de flotari, castigata fara emotii de Prima Doamna. Intrebata care este sportul sau preferat, Michelle Obama a dezvaluit ca ii place sa se trezeasca de dimineata si sa isi inceapa ziua facand jogging prin curtea Casei Albe. Alergatul este unul dintre sporturile care te ajuta sa iti lucrezi toti muschii si sa iti tonifiezi rapid corpul, este foarte ieftin, pentru ca poti alerga prin parc, fara sa ai nevoie de un abonament la sala, si te ajuta sa scapi de emotiile negative, fiind un remediu eficient impotriva depresiei sau anxietatii.

Daca decizi sa incepi sa faci jogging, ai grija sa te echipezi cu o pereche de pantofi de alergare de calitate, care sa absoarba socurile de impact si sa iti protejeze cat mai bine articulatiile si tendoanele. De asemenea, la inceput este recomandat sa alergi pe suprafete mai putin dure, precum iarba sau zgura de la stadioane.

Nicole Kidman prefera gradinaritul

In ciuda programului sau aglomerat, Nicole Kidman isi adora gradina si face eforturi pentru a o intretine intr-o stare perfecta. Cu siguranta, celebra actrita are parte si de ajutorul angajatilor sai, insa povesteste ca o zi petrecuta in gradina, avand grija de flori si arbusti, o ajuta sa se deconecteze, sa isi limpezeasca gandurile si sa se simta mai implinita. In locuinta sa din Tennessee, Kidman are si o gradina cu legume crescute organic si povesteste ca a mostenit aceasta pasiune de la mama si sora sa.

Gradinaritul este o activitate recomandata inclusiv de psihologi pacientilor care au slujbe extrem de stresante si nu se pot deconecta de viata de la serviciu. Studiile arata ca persoanele care gradinaresc chiar si pentru 30 de minute zilnic au un nivel mai scazut de cortizon in sange, cunoscut si sub denumirea de „hormonul stresului”.

Oprah Winfrey citeste in timpul liber

Cea mai bogata prezentatoare TV din America se relaxeaza in timpul liber citind, iar pasiunea sa pentru carti a facut-o chiar sa infiinteze un club de cititori, in care se intalneste cu oameni care ii impartasesc pasiunea si discuta despre cartile citite sau isi recomanda opere literare. Cartea preferata a lui Oprah Winfrey este „Sa ucizi o pasare cantatoare”, laureata cu Premiul Pulitzer si scrisa de Harper Lee.

Cititul este mai mult decat o pasiune relaxanta care te scapa de stres, el are i efecte dovedite de imbunatatire a abilitatilor cognitive, a memoriei si a vocabularului. Persoanele in varsta care au citit mai mult de-a lungul vietii au o memorie mai buna si o activitate cerebrala mai intensa, au descoperit mai multe studii, asa ca ai toate motivele sa stingi televizorul si sa te relaxezi cu o carte buna.

Tu ce hobby-uri ai? Care este pasiunea care te motiveaza si te relaxeaza cel mai mult?

Sursa foto: Shutterstock/ Copyright: taniavolobueva