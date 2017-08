8 TED Talk-uri despre calatorii care te vor trimite direct spre aeroport

Cu totii avem ganduri de colindat lumea in lung si-n lat sau chiar o lista cu destinatii la care visam sa ajungem intr-o zi. Cum facem sa nu mai amanam planurile, sa punem ideile in fapte si sa fim tot mai aproape de calatoria dorita? Specialistii momondo.ro au pregatit o lista cu opt discursuri TED care te vor pune pe ganduri bune si pe drumuri.

Griji precum „De unde bani?”, „De unde timp?”, „De unde energie?” ne ademenesc pe fiecare dintre noi si ne fac sa credem ca nu oricine poate calatori. insa o doza de inspiratie te va ajuta sa inlocuiesti aceste griji cu planuri de calatorie. momondo.ro recomanda opt povesti prezentate in discursurile TED de mai jos si iti spune toate motivele pentru care n-ar trebui sa le ratezi.

1. Pentru a calatori nu iti trebuie o avere

O sa vrei sa urmaresti discursul scriitorului Tomislav Perko din Croatia de nenumarate ori si o sa fii tentat sa-l arati si prietenilor. De fapt, o sa vrei sa-l vada toata lumea pentru ca iti aminteste ca sfatul celor batrani de acasa nu are nicio legatura cu realitatea. Pericolele care ne pandesc in lume, rautatea oamenilor din jur sau alte stereotipuri in aceasta directie nu te conduc pe niciun drum extraordinar. Perko crede ca oamenii nu sunt niste hiene care te adulmeca in permanenta si ca e important sa fii deschis fata de ei. Vei fi surprins cat de dispusi sunt acestia sa-ti dea o mana de ajutor.

2. Setea de aventura se cultiva

Te va face sa zici „Dom’ne, nu se poate”, iti va smulge zambete sau o lacrima dinspre coltul ochiului. Chris Burkard, fotograf surfer, vorbeste despre rutina care intervine chiar si intr-o viata petrecuta pe cele mai dorite plaje din lume. Despre cum a gasit fericirea, despre suferintele din drumul pana acolo si despre cum se simte Nirvana, povesteste cu un entuziasm care te va face sa reconsideri atitudinea fata de viata.

3. Exista mai multe lucruri care ii leaga pe oamenii decat care ii despart

Rick Steves este o somitate in ceea ce priveste turismul european, dar discutia lui nu se rezuma la marginile continentului. Meseria il „obliga” sa calatoreasca pret de patru luni pe an. Ce a invatat este ca, in ciuda culturilor, istoriilor, religiilor si a tuturor celorlalte elemente conceptuale care ne caracterizeaza, fundamental suntem asemanatori. Cu povesti culese din Afganistan, Iran, El Salvador, Suedia, Olanda, Portugalia si cu umor, discursul lui te face sa intelegi ca doar calatorind si fiind deschis la diversitate poti intelege cauzele, idealurile si fundamentele popoarelor care, de pe canapeaua din sufragerie, par atat de diferite.