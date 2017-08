Traversezi o schimbare de energie? 20 de semne ca Sufletul tau este in plin proces de Evolutie si Trezire spirituala

Amanda Linette Meder, profesor, biolog si mediu, este o persoana pasionata de tot ce inseamna natural si supranatural. Intr-un articol interesant, publicat pe blogul sau www.amandalinettemeder.com, mediumul impartasea cu cititorii sai 33 de semne ale unui suflet care trece printr-o schimbare majora si se afla in plin proces de evolutie. Mai jos regasiti 20 de semne ale trezirii spirituale, dupa cum au fost semnalate de mediumul Amanda Linette Meder.

Amanda Meder: 20 de semne ca Sufletul tau este in plin proces de Evolutie si Trezire

via www.amandalinettemeder.com

1. Te trezesti sau esti trezita des in mijlocul noptii, ceea ce nu se intampla inainte.

2. Activitatile par a se intampla mult mai repede sau mai incet decat in mod normal, inducandu-ti sentimentul ca timpul nu este intotdeauna egal.

3. Vezi numere repetitive precum 1:11, 2:22, 12:12 etc peste tot: la radio, pe strada, in monitor etc.

4. In dieta ta au lor schimbari majore. Este posibil sa nu mai mananci la fel de mult ca inainte, sa nu iti mai fie la fel de foame sau sa consumi mai multe fructe si legume decat inainte si mai putina carne. Acestea sunt semne ca trupul si sufletul tau iti cer acum alimente cu o vibratie mai inalta.

5. Ai sentimentul ca ramai fara timp, ca timpul se accelereaza sau ca nu ai timp suficient (lucrurile se misca vibrational mai repede pentru tine).

Foto: styleuneed.de /Shutterstock

6. Senzatia de “cap in ceata” si dureri de cap specifice, mai ales in zona fruntii sau in zona celui de-al treilea ochi – semn ca abilitatile tale intuitive se extind si in exterior.

7. Observi ca ramai fara energie dupa ce ti-ai petrecut timpul cu anumite tipuri de persoane si ai nevoie de mai multa odihna si recuperare decat inainte dupa un eveniment social.

8. Relatiile dificile incep sa se incheie brusc si sunt inlocuite in schimb de relatii nedureroase sau in care au avut loc progrese.

9. Ai o atitudine mult mai inteleapta si esti mult mai abila in fata unor provocari care inainte pareau foarte dificile pentru tine.

10. Abilitati noi de care nu dispuneai inainte si pe care nu le constientizai incep acum sa iasa la suprafata. Poti sa “simti” lucrurile mult mai usor, ai experiente precognitive, constientizezi mult mai bine lumea spiritelor si flashuri ale unor amintiri vechi, uitate reincep sa iasa la suprafata.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>



Foto homepage: Jozef Klopacka /Shutterstock