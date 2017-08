Alo, aici Universul! 15 mesaje pe care Sufletul tau vrea sa ti le transmita chiar in acest moment

Inchide ochii, alege un numar de la 1 la 15 si gandeste-te la ceea ce iti doresti cu adevarat de la viata. Acum deschide ochii avand in minte numarul pe care l-ai ales. Citeste mesajul care corespunde numarului pentru care ai optat. Este mesajul pe care Sufletul tau, acea energie launtrica minunata care ne insufleteste trupul, vrea sa ti-l transmita si sa-l faca auzit.

15 mesaje pe care Sufletul tau vrea sa ti le transmita chiar in acest moment

1. Esti un miracol asa ca poarta-te ca atare. Spune-ti in fiecare zi: “Sunt un miracol. Universul este de partea mea si ma sprijina intotdeauna. Am locul meu in univers si pe aceasta planeta si ma simt recunoscator pentru viata care mi-a fost oferita.”

2. Repeta-ti in fiecare zi urmatoarele: “Sanatatea, iubirea, linistea infinita sunt in trupul, mintea, gandurile si spiritul meu. Sunt o persoana binecuvantata.”

3. Inainte de culcare, spune-ti urmatoarele: “Iubirea, fericirea si abundenta sunt drepturile mele din nastere. Ele vin catre mine in mod firesc, nu trebuie sa ma lupt pentru ele.”

4. Inceteaza sa mai fii atat de critic cu alegerile pe care le-ai facut in trecut. Accepta-le fara sa te judeci. In acel moment al evolutiei tale, atat ai putut.

5. Adu-ti aminte ca gandurile tale iti creeaza experientele de viata. Plaseaza in subconstientul mintii tale ganduri sanatoase, pline de iubire si prosperitate. Constientizeaza-le si vindeca-le pe cele toxice.

6. Constientizeaza ca nu esti niciodata singur. Dumnezeu (universul) este de partea ta si te sprijina in fiecare pas pe care il faci. Trebuie doar sa ai credinta ca cineva are grija de tine atunci cand tu nu mai poti. Lasa-te pe mana lui.

7. Nu uita ca esti o persoana speciala, frumoasa, unica, demna de respectul si iubirea celorlalti. Oferi iubire si iubirea iti este oferita.

8. Meriti toata fericirea din lume. O traiesti.

9. Cand te simti slab si vulnerabil, adu-ti aminte ca nimeni din aceasta lume nu iti poate lua puterea. Nu esti o victima a nimanui, trebuie doar sa iti revendici puterea.

10. Inima ta poate sa ierte, trebuie sa ierte si iarta pentru a se putea elibera de durerile trecutului si a construi un viitor frumos.