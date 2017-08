Daca traversezi o perioada mai intunecata a vietii tale, daca te simti singur, nefericit sau trist, daca simti ca ti-ai pierdut speranta si nu mai vezi luminita de la capatul tunelului, daca vrei sa te infuzezi cu o portie de optimism si sa citesti ceva care te va face sa vezi iarasi viata si oamenii cu ochii bucuriei si ai dragostei, atunci citeste articolul de mai jos. Am ales pentru tine cateva dintre cele mai frumoase si profunde citate ale Annei Frank care sa iti insenineze gandurile.

Anne Frank, o tanara germana evreica, victima a holocaustului nazist in cel de-al Doilea Razboi Mondial, este cunoscuta lumii intregi pentru jurnalul pe care l-a tinut pe o perioada de 26 de luni, cat s-a aflat in ascunzatoarea din Amsterdam. Jurnalul i-a fost oferit cadou pe 12 iunie 1942, la implinirea varstei de 13 ani, iar tanara si-a notat in el gandurile cat timp familia sa s-a ascuns in locuinta din Prinsengracht 263, Olanda.

Pe 4 august 1944, in urma unui denunt facut de o persoana anonima, familia Frank a fost arestata si trimisa pe lagarele de concentrare de la Auschwitz. Singurul din familia Annei care a supravietuit genocidului nazist a fost tatal sau, cel care i-a si publicat jurnalul, perceput ca fiind mai mult decat un simplu jurnal, un adevarat document istoric.

Tanara Anne a murit in lagarul de concentrare de la Auschwitz, la varsta de 15 ani, ca urmare a unei epidemii de tifos. Jurnalul Annei Frank a fost publicat pentru prima oara in 1947. Este una dintre cele mai citite carti din lume.

23 de citate de Anne Frank care iti vor reda speranta

Foto: Anne Frank in 1940; via Wikipedia

1. Cel mai bun remediu pentru cei care se tem, pentru cei care se simti singuri sau nefericiti este sa iasa afara, undeva unde pot sta in liniste, singur cu cerurile, natura si Dumnezeu. Caci doar atunci cineva simte ca totul este asa cum ar trebui.

2. Oamenii morti primesc mai multe flori decat cei care traiesc deoarece regretul este mai puternic decat gratitudinea.

3. De fiecare data cand imi vine menstruatia, am senzatia, in ciuda durerii, a dezgustului si a mizeriei, ca port in mine o taina dulce.

4. Intr-o buna zi, acest razboi groaznic se va termina totusi. Intr-o buna zi, vom fi totusi din nou oameni, nu doar evrei.

5. Cel care este fericit ii va face si pe altii fericiti.

6. Ceea ce a fost facut nu poate fi luat inapoi, insa poti face astfel incat data viitoare sa nu se mai intample.

7. Fiecare are inauntrul sau o frantura de veste buna. Vestea buna este ca nu stii cat de maret esti! Cat de mult poti iubi! Cate poti realiza! Si care este potentialul tau!

8. Si femeile trebuie sa fie respectate! In general, barbatii sunt pretuiti si stimati in toate colturile lumii, asa ca de ce sa nu fie si femeile? Soldatii si eroii de razboi sunt onorati si comemorati, exploratorilor le este consacrata o faima eterna, martirii sunt venerati, dar cati oameni le privesc pe femei la fel ca pe soldati?

9. Oamenii pot sa iti spuna sa taci din gura, dar asta nu te va impiedica din a a avea propria opinie.

10. Atata timp cat exista acest rasarit si acest cer fara nori si atata timp cat pot sa ma bucur de ele, cum as putea sa fiu trista?

11. Plansul poate sa-ti aduca o mare usurare, dar numai daca ai pe cineva langa tine.

Mai multe citate de Anne Frank pe pagina urmatoare >>