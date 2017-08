Spiritualitate: Ce inseamna soarta? Ce inseamna destinul?

Tu iti traiesti soarta sau destinul?

Ii auzim pe oameni spunand: „Si-a intalnit soarta.” sau „Poate asta e destinul ei.” – dar te-ai gandit vreodata care este diferenta dintre acestea? Daca vrei sa descoperi pe ce fel de cale esti, ideile lui Mateo Sol de la site-ul Lonerwolf.com, pe marginea acestui subiect, iti pot fi de ajutor.

Ce este soarta?

In constiinta colectiva, acest cuvant desemneaza „ceea ce este predestinat in vietile noastre”. Soarta este bazata pe notiunea ca exista o ordine naturala in Univers care nu poate fi schimbata, oricat de mult am incerca. In general, acest cuvant are conotatii negative.

De exemplu, oamenii carora li se intampla evenimente negative au tendinta de a crede ca soarta este de vina pentru ceea ce s-a petrecut.

Din punct de vedere spiritual, soarta se intampla atunci cand noi ne ignoram chemarea vietii si nu incercam in mod activ sa ne reconectam la sufletele noastre sau la adevarata noastra natura. Cand ne lasam vietile in mainile soarte, cedam controlul altor oameni si circumstantelor. Cand nu depundm un efort constient pentru schimbare si evolutie, ceea ce ni se intampla se numeste soarta.

Ce este destinul?

Cuvantul „destin”, pe de alta parte, are o conotatie mai buna decat cuvantul „soarta”. Si acest cuvant se refera la evenimente predeterminate, dar destinul indica ceva ce poate fi in mod activ creat sau alterat. In ceea ce priveste destinul, exista un element al alegerii predestinarii. Calitati precum curajul, compasiunea, puterea si rabdarea te pot ajuta toate sa iti schimbi destinul.

Din punct de vedere spiritual, destinul este conectat cu acea cale pe care noi o avem in viata. Cand alegem sa preluam controlul si responsabilitatea pentru viata noastra, ne construim in mod activ destinul in loc sa ne traim vietile in functie de soarta. Sa ne indeplinim destinul include sa dezvoltam in mod constient o conexiune cu partile noastre cele mai profunde si sa avem grija de noi insine din punct de vedere emotional, mintal si spiritual.

Care este diferenta dintre destin si soarta?

"Am explicat ca soarta are legatura cu ceea ce nu poate fi schimbat. Destinul este menirea noastra. Soarta se intampla atunci cand ii lasam pe altii sau circumstante externe sa preia controlul, dictandu-ne viata. Pe cand soarta se petrece atunci cand noi nu devenim responsabili pentru vietile noastre, destinul este ceea ce se intampla cand suntem constienti ca trebuie sa ne asumam responsabilitatea pentru cresterea, invatarea si asumarea sanselor noastre.", explica Mateo Sol

Avem control?

Soarta si destinul pot fi percepute ca doua parti ale aceleiasi monede: ambele sunt predeterminate. Dar cel mai important aspect este ca de fapt in viata, avem acces la posibilitati infinite. Sa ne indeplinim destinul inseamna ca in mod constient sa directionam cursul vietii noastre catre o anumita directie.

