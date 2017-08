Rochii spectaculoase in cele mai frumoase locuri ale lumii: Aceste fotografii ale artistei Kristina Makeeva sunt de vis!!

In rochia potrivita, in locul potrivit, poti crea fotografii senzationale, aproape magice. Kristina Makeeva se foloseste de detaliile rochiilor, dar si de frumusetea peisajelor si a locurilor superbe ale lumii pentru a transforma obisnuitul intr-o feerie.

In rochia potrivita, in background-ul potrivit, poti crea fotografii senzationale, aproape magice. Kristina Makeeva este o fotografa extrem de talentata si creativa din Rusia care se foloseste de detaliile si materialele rochiilor, dar si de frumusetea peisajelor si a locurilor superbe ale lumii pentru a transforma obisnuitul intr-o feerie. Fotografiile artistei ruse invita la contemplatie si visare, la o evadare si revenire spectaculoasa in si din cotidian.

Artista calatoreste in lumea intreaga si ajutata de prietenii sai alege rochiile in functie de peisaj si cladirea pe care vrea sa o puna in evidenta. Modelele pozeaza pentru ea in ipostaze suave, de basm, astfel incat fiecare fotografie a artistei devine o creatie unica. Inspirati de un articol publicat pe BoredPanda.com care ne-a lasat fara suflare, va invitam si pe voi sa admirati cateva dintre fotografiile Kristinei Makeeva.

Cappadocia, Turcia

Foto: hobopeeba /Instagram

Foto: @ hobopeeba /Instagram

Foto: @ hobopeeba /Instagram

Moscheea din Sankt Petersburg, Rusia

Foto: @ hobopeeba /Instagram

Opera Garnier (Palais Garnier) din Paris, Franta

Foto: @ hobopeeba /Instagram

Petit Palais din Paris

Foto: @ hobopeeba /Instagram

Hotel Duquesne Eiffel, Paris

Foto: @hobopeeba /Instagram

