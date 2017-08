6 lucruri pe care ar trebui sa le cumperi de la raionul pentru barbati

Mai intai, trei motive pentru care nu ar trebui sa iti para o idee deplasata:

O mare parte dintre produsele barbatesti, ca sapunul antiacneic, sunt, de fapt, unisex.

Multe dintre ele sunt mai bine realizate sau mai ieftine decat produsele similare de pe rafturile raioanelor pentru femei, asa cum este cazul tricourilor pentru barbati.

In cazul hainelor, alegand cateva piese barbatesti, pe care le combini cu elemente din propria garderoba, iti construiesti un stil cu adevarat original.

Ce produse adresate de obicei barbatilor sunt bune si eficiente si pentru tine?

1. Tricourile, camasile si puloverele oversized

Pusa in fata unui numar redus de optiuni, comparativ cu moda feminina, industria vestimentara masculina a fost nevoita sa caute variatiuni pe aceeasi tema. Asa se face ca tiparul unor piese clasice, precum camasile, a fost diversficat foarte mult, ajungandu-se la un numar mare de modele. In acelasi timp, s-a investit foarte mult in calitatea materialelor folosite. Povestea este valabila si in cazul tricourilor sau al puloverelor largi, care sunt de multe ori confectionate din materiale mult mai rezistente decat cele utilizate in productia tricourilor pentru doamne.

Unde poti purta tricoul sau puloverul pentru barbati? Acasa, la munte, dar si in oras, in combinatie cu pantalonii din piele sau cu fusta din denim.

2. Pantalonii cargo si unele perechi de jeansi

Daca ai purtat vreodata o pereche de boyfriend jeans, stii deja ca se asaza perfect pe corp si arata cat se poate de feminin. Unele modele de jeansi pentru barbati ar putea fi transferate fara probleme la raionul cu produse pentru femei, unde ar putea ajunge si pantalonii cargo - utili pentru iesirile la tara sau la munte, sau ori de cate ori vrei sa te simti comod.

3. Aparatul de tuns parul

Folosit cu precadere de catre domni, este un mic dispozitiv care se poate dovedi de ajutor si pentru tine, in diferite situatii. Ca si epilatorul, este genul de aparat pe care, desi nu il folosesti prea des, este bine sa il ai in baie, pentru ca nu stii niciodata cand vei avea nevoie de el. Daca nu pentru tine, atunci pentru partenerul de viata. Daca asociezi acest aparat cu vechile frizerii, trebuie sa stii ca exista suficiente modele avansate, care tund precis si rapid.

4. Lamele de ras

Nu te grabi sa spui ca le folosesti deja. Nu este vorba despre modelele de aparate de ras pentru femei, ci despre aparatele si lamele destinate strict domnilor. Unele femei au descoperit chiar si beneficiile solutiilor after shave, cu formule concentrate si mai eficiente decat multe produse cosmetice, inclusiv in ceea ce priveste hidratarea.

5. Sapunul antiacneic

Poti sa il cumperi linistita de la raionul pentru barbati - este, de cele mai multe ori, un produs eficient, cu ingrediente foarte bune, compatibile cu pielea delicata a doamnelor.

6. Ceasurile barbatesti

Ceasurile mari, de inspiratie masculina sau cumparate direct din magazinele cu produse adresate domnilor, au fost un adevarat trend pentru cativa ani. Le poti purta in continuare, pentru aerul lor sofisticat si autoritar, care le face compatibile cu camasile si sacourile.

