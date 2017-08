10 lucruri pe care mi le-a spus mama mea cand eram copil si care imi folosesc acum

Mama mea a facut enorm pentru mine atunci cand eram mica si inca mai face. Cel mai puternic lucru cu care m-a inzestrat mama mea in copilarie a fost vocea interioara pe care o am acum si pe care a tesut-o in mine. Este vocea care ma influenteaza in fiecare zi.

A inceput ca vocea ei dar a devenit a mea si stiu ca acum este o super putere pe care o am. Mama mea a plantat incredere in mine si m-a ajutat sa imi construiesc un sine puternic. Toate acestea prin cuvintele ei nemaipomenite:

1. Mama mi-a spus: Esti frumoasa

Mi-a spus acest lucru mai ales in momentele cand am facut ceva dragut, am luat decizii bune si cand am aratat independenta si tarie de caracter. Mi-a spus acest lucru si cand eram murdara si munceam din greu. M-a invatat ca adevarata frumusete sta in actiunile mele pozitive, nu in felul cum arat.

2. Mama mi-a spus: Vei fi o mama extraordinara

Imi amintesc auzind acest lucru de-alungul vietii. Nu era ca si cand ma pregatea neaparat pentru acest rol. Vazuse acel ceva in mine si eu acum, cand sunt mama imi extrag energia din vorbele ei. M-am simtit coplesita, extenuata, ingrijorata si nesigura uneori, dar niciodata nu mi-am pus problema ca nu as fi o mama buna.

Foto: Shutterstock/ Monckey Business Manager

3. Mama mi-a spus: Regret ca te simti asa

Mama mea a vrut mereu sa stie cum ma simt eu. Chiar si cand nu stia de ce, sau nu itelegea de ce ma simt intr-un anume fel, mi-a oferit mereu empatie. Empatia naste empatie si stim ca acesta este cel mai important atribut pe care copiii trebuie sa il invete ca sa isi asigure succesul si relatii pozitive in viata. Relatiile pozitive cladesc increderea.

4. Mama mi-a spus: Ce iti doresti sa faci?

Mama mea nu mi-a spus niciodata ce sa fac. Cand i se parea ca sunt dezorientata si ca ceea ce imi doream sa fac nu era neaparat cea mai buna alegere, mi-a aratat totusi increderea ei in loc sa incerce sa ma controleze. M-a facut sa simt ca gandurile si sentimentele mele sunt importante intrebandu-ma despre ceea ce vreau.

5. Mama mi-a spus: Vei face ceea ce este cel mai bine

Cand incercam sa intelegem ce ar fi de facut intr-o anumita situatie, mamam mea imi spunea sa am incredere in mine ca voi reusi sa imi dau seama cum e cel mai bine. Deciziile sunt importante pentru auto-stima si mama mea nu s-a indoit niciodata de mine. M-a lasat sa fiu stapana pe mine insami. A fost acolo sa ma prinda cand cadeam si era mereu de partea mea.

Citeste mai departe >>>