Cele 7 Pacate mortale ale Vorbitului. Cum sa vorbesti astfel incat oamenii sa isi doreasca sa te asculte!

Julian Treasure, expert in sunet si comunicare, cerceteaza discursul si ofera sfaturi despre cum ne putem folosi de voce si sunet astfel incat lumea sa sune mai frumos si sa exprimam ceea ce dorim sa exprimam. Specialistul tine conferinte in lumea intreaga si ii invata pe ceilalti cum sa vorbeasca “mai sanatos”, dar si sa asculte mai bine. Julian Treasure este autorul cartilor “How to be Heard” si “Sound Business”.

Intr-una din conferintele TED la care a participat - “How to speak so that people want to listen” (Cum sa vorbiti astfel incat oamenii sa isi doreasca sa va asculte) – Julian Treasure nu doar ca ne dezvaluie care sunt cele “7 pacate mortale ale vorbitului”, dar ne dezvaluie si principiile prin care putem vorbi astfel incat cuvintele noastre sa aiba putere si impact asupra celor din jur. De asemenea, la finalul clipului, puteti urmari (SI PRACTICA) cateva exercitii de incalzire a vocii care merita facute inainte de a tine un discurs.

Puteti asculta intreaga conferinta cu subtitrare in clipul de mai jos. Merita ascultata cap-coada, informatiile transmise de Julian Treasure fiind foarte interesante. De asemenea, mai jos puteti citi aproape integral si transcrierea conferintei.

Vocea umana este instrumentul la care cantam toti. Este, probabil, cel mai influent sunet din lume. Singurul care poate porni un razboi sau rosti „te iubesc." Si totusi, se intampla multor persoane ca atunci cand vorbesc, ceilalti oameni sa nu ii asculte. De ce? Cum putem vorbi cu putere astfel incat sa putem face schimbari in lume?

Julian Treasure: Cele 7 pacate mortale ale vorbitului

Exista cateva obiceiuri de care ar fi bine sa scapati, sapte pacate mortale in ale vorbitului. Nu pretind ca este o lista completa, dar acestea sapte sunt printre cele mai mari in care putem cadea.

Primul pacat al vorbitului: barfa, sa vorbesti de rau pe cineva care nu-i de fata. Nu este un obicei frumos si stim sigur ca persoana care barfeste, dupa 5 minute, ne va barfi si pe noi.

Al doilea pacat al vorbitului: sa judeci. Cunoastem astfel de oameni si e greu sa asculti pe cineva daca stii ca te judeca si i i cauta lipsurile in acelasi timp.

Al treilea pacat al vorbitului: negativismul. Poti sa cazi in acest pacat al conversatiei. Mama, in ultimii ani de viata, devenise foarte negativista si era foarte greu sa o asculti. Imi amintesc ca i-am spus intr-o zi: ,,E 1 Octombrie astazi", iar ea mi-a raspuns: „Stiu, nu-i asa ca e ingrozitor?" E greu sa asculti cand cineva este atat de negativist.

O alta forma de negativism: lamentarea. A ne plange e arta nationala in multe tari. Ne plangem de vreme, de sport, de politica, de orice, dar de fapt lamentarea este o nefericire virala. Nu imprastie soare si lumina in lume.

Scuzele. Toti l-am intalnit pe acest om. Poate toti am fost ca el. Unii au talentul de a da vina pe altii. Mereu altcineva e de vina si nu-si asuma responsabilitatea pentru actiunile lor. Din nou, este dificil sa asculti pe cineva care este asa.

Penultimul, al 6-lea pacat al vorbitului, inflorirea, exagerarea. Ne injoseste limba cateodata. Iar aceasta exagere devine minciuna. Nu dorim sa ascultam oameni despre care stim ca ne mint.

Si nu in ultimul rand, cel de-al 7-lea pacat al vorbitului - dogmatismul, confundarea faptelor cu pareri. Cand acestea doua se confunda, asculti degeaba. Cand cineva te bombardeaza cu parerile personale ca si cum ar fi adevarate, e dificil sa-l asculti.