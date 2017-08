Emmet Fox: CHEIA DE AUR A ARMONIEI. Te ajuta in orice problema ai avea in viata

Emmet Fox a fost un lider spiritual care a trait intre 1886 si 1951, influentand vietile a mii de oameni, in timpul crizei economice din Statele Unite denumita si Marea Depresiune. Cuvintele lui Emmet Fox sunt la fel de valoroase astazi si in orice perioada istorica. Cheia de aur a armoniei este un eseu pe care Emmet Fox l-a scris pentru a ne ajuta sa intelegem care este modul corect prin care putem sa aducem interventia divina in vietile noastre.

Emmet Fox - Cheia de Aur a armoniei

Acest eseu nu are menirea de fi un set de instructiuni ci o reteta practica care te poate ajuta sa iesi din probleme. Studiul si cercetarea sunt bune la timpul si locul lor, dar acestea nu te pot scoate din probleme concrete. Nimic in afara muncii in ceea ce priveste constiinta ta poate face acest lucru. Greseala pe care o fac oamenii este sa citeasca carte dupa carte atunci cand lucrurile merg rau, fara sa ajunga nicaieri. Citeste Cheia de Aur de mai multe ori. Fa exact asa cum spune si daca esti destul de perseverent/a, poti sa depasesti orice dificultate. – Emmet Fox

Pentru cei care nu au niciun fel de cunoastere in ceea ce priveste puterea mareata a existentei, aceasta ar putea aparea ca o prostie, da rai nevoie de o judecata sincera pentru a demonstra acest lucru, fara o urma de indoiala. Nu trebuie sa te bazezi pe cuvantul nimanui despre acest lucru, nici nu ar trebui. Incearca chiar tu si vezi.

Dumnezeu este omnipotent, iar omul este oglindirea lui si are dominarea asupra tuturor lucrurilor. Aceasta este o invatatura venita din inspiratie si trebuie sa fie luata literal, constientizandu-I valoarea. Omul inseamna fiecare om, iar abilitatea de a ne folosi de aceasta putere nu este o prerogative rezervata doar sfantului sau misticului asa cum prea des se presupune si nici macar o prerogative a practicantului bine antrenat.





Oricine ai fi, oriunde ai fi, Cheia de Aur a armoniei este in mainile tale. Aceasta pentru ca prin rugaciune, Dumnezeu lucreaza, nu tu, iar limitarile sau slabiciunile tale particulare nu conteaza in acest proces. Tu esti doar un canal prin care actiunea divina se intampla, iar tratamentul nu inseamna decat a te da pe tine insuti la o parte din drum. Incepatorii au adesea rezultate neasteptate atunci cand incearca prima data, dar ceea ce este necesar este sa ai o minte deschisa si suficienta credinta ca sa incerci acest experiment.

In afara de asta, nu conteaza perspectivele tale asupra religiei, poti fi spiritual sau nu.

Cat despre metoda de lucru in sine, ca toate lucrurile fundamentale, este simplitatea in sine. Tot ceea ce trebuie sa faci este urmatorul lucru: Inceteaza sa te mai gandesti la dificultatea pe care o ai, oricare ar fi aceasta, ci gandeste-te la Dumnezeu in locul acesteia – este tot ceea ce trebuie sa faci.

Nu ar putea fi mai simpu de atat, nu? Niciodata nu poti da gres cu aceasta metoda.

Nu incerca sa iti formezi o imagine mentala a lui Dumnezeu, caci este imposibil. Lucreaza prin a repeta tot ceea ce stii despre Dumnezeu: "Dumnezeu este Intelepciune", "Adevar", "Iubire de neconceput". "Dumnezeu este prezent pretutindeni"; "are o putere infinita"; "cunoaste totul" si asa mai departe. Nu conteaza cat de bine crezi ca patrunzi aceste concepte; mergi mai departe cu aceasta repetitie.

