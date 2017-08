Comunicat de presa

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor de telefonie ca apelurile efectuate din Romania catre numere din alte tari, inclusiv din Uniunea Europeana (UE), nu trebuie confundate cu apelurile efectuate in roaming international. Aceste servicii sunt tarifate diferit de catre furnizori.

Apelurile in roaming si tarifarea lor

Serviciul de roaming international le ofera utilizatorilor posibilitatea sa foloseasca telefonul mobil atunci cand calatoresc in afara tarii si sa sune de acolo catre orice destinatie (inclusiv in Romania).

Apelurile efectuate in roaming international sunt tarifate diferit, in functie de tara vizitata si de numerele apelate (destinatia apelurilor). Pentru apelurile efectuate in roaming in interiorul UE/SEE se aplica sistemul „roam like at home” (daca utilizatorii nu au optat pentru un plan tarifar alternativ) si se consuma din minutele nationale incluse in planul tarifar (abonament/cartela preplatita). Aceste apeluri nu consuma din minutele internationale incluse in planul tarifar.

De fiecare data cand un utilizator intra in roaming intr-o alta tara primeste de la furnizorul sau un SMS cu tarifele care i se aplica in roaming.

Apelurile internationale si tarifarea lor

Serviciul de apeluri internationale le permite utilizatorilor aflati in Romania sa sune, de pe telefonul fix sau mobil, catre numere din alte tari.

Apelurile internationale sunt tarifate diferit, in functie de reteaua din care se apeleaza (fixa sau mobila) si de numerele apelate. Exista oferte cu minute internationale incluse, de cele mai multe ori catre numere din UE. Minutele internationale nu pot fi utilizate in roaming.

Tabel comparativ apeluri in roaming/apeluri internationale

Pentru a gasi cele mai avantajoase oferte de telefonie, inclusiv cu minute incluse catre destinatii internationale sau pentru apeluri in roaming, utilizatorii pot accesa www.veritel.ro, comparatorul de oferte telecom pus la dispozitie de ANCOM si accesibil gratuit.





Foto: GaudiLab /Shutterstock