Totusi, o parte dintre oameni, dupa cum arata studiile de specialitate aproximativ 20% din populatie, reprezinta astfel de persoane hipersensibile. O parte dintre hipersensibili au darul de a fi empati. Se conecteaza in moduri extrem de profunde cu absolut tot ceea ce ii inconjoara si sistemul lor emotional ii face sa fie deschis catre frumusete, autenticitate, bunatate.

Pentru empati viata este uneori prea presanta si chiar frustranta, ei fiind nevoiti sa isi dezvolte mecanisme cat mai eficiente de gestionare a propriilor emotii. Pe de alta parte, in ciuda aparentelor, empatii sunt persoane foarte puternice care reusesc sa aduca mult foarte mult bine in lume prin felul cum de fiecare data, in ciuda preisunilor emotionale pe care le resimt, ei aleg totusi iubirea in locul urii si fricii.

Empatii au nevoie ca cei din jur sa ii inteleaga si sa ii ajute in demersurile lor dezinteresate si ne-egoiste.

Daca si tu ai in familia ta sau in cercul tau de prieteni o astfel de persoana, e bine sa stii ca aceasta sensibilitatea „exagerata” este de fapt o trsatura normala care se regaseste la multi alti oameni. Considera-te astfel o persoana norocoasa, invata de la prietenul tau hiper-sensibil pe care il poti aprecia ca un maestru al inteligentei emotionale. In mod special, empatii au o putere spirituala unica.

Iata 17 trasaturi de comportament ale empatilor

1. Empatii sunt extrem de sensibili

Empatii au emotii foarte profunde si intense, diferite de ale majoritatii oamenilor, in sensul ca sufera si se bucura cu intensitate aproape devoratoare. Observa aspectele profunde ale vietii si isi pun intrebari despre existenta. Ii marcheaza in mod profund toate suferintele si problemele lumii, implicandu-se adesea in cauze nobile, pentru ca sufera realmente sa vada in jurul lor distrugere.

Foto: Pixabay

2. Nu suporta sa fie mintiti

Este o eroare sa crezi ca poti merge cu prefacatorii in fata unui empat. Au un talent aparte de a simti lipsa de autenticitate a celor din jur si la primul semn ca cineva incearca sa ii manipuleze in vreun fel, vor reactiona, cel mai probabil gest fiind acela de a se tine la distanta fata de acea persoana.

3. Empatii nu judeca

Empatii isi folosesc abilitatea de a intra in perspectiva emotionala a celuilalt – „a merge in pantofii altcuiva”, cum se mai spune – si din acest motiv ei nu se grabesc niciodata sa pun etichete in legatura cu comportamentul cuiva, pentru ca ii inteleg situatia. Nu judeca si au capacitatea de a oferi cea mai clara observatie cu privire la problema cuiva.

4. Empatii nu suporta zgomotele agresive

Empatii au tendinta de a aprecia mai degraba sunetele delicate si linistitoare si cauta astfel de momente linistitoare pentru ca fiind coplesiti de vibratiile puternice pe care le simt de obicei, ei au nevoie sa se linisteasca.

5. Empatii urasc narcisismul

Nu se simt deloc bine in preajma persoanelor care prezinta personalitati narcisiste. Evita astfel de persoane.

6. Sunt persoane intelepte

Empatii au capacitatea de a observa nu doar prin intermediul mintii ci si prin intermediul emotiilor. Aceasta abilitate le largeste aria de interpretare a lumii si astfel sunt capabili sa dea sfaturi pertinente. Se pricep sa gaseasca solutii la orice, intelegand situatia nu doar pragmatic, rational ci si sufletesc.

7. Sunt atrasi de tot ce este interesant

Cu greu se pot concentra asupra unui singur aspect al vietii. Pot avea pasiuni extrem de diverse fiindca sunt in permanenta cautare de activitati atragatoare.

8. Empatii iubesc animalele

Iubesc animalele foarte-foarte tare. Animalele apartin unei lumi sincere pe care empatii o cunosc bine. Se conecteaza spiritual cu animalutele care adesea devin parti importante ale familiilor lor.

9. Empatii obosesc foarte repede

Inconstient, emptaticii absorb vibratiile din jurul lor, energiile oamenilor si tensiunile acestora. Fiindca nu stiu sa se protejeze obosesc repede. Au nevoie de odihna si de timp petrecut in singuratate ca sa isi „incarce bateriile.” Din cauza oboselii, adesea pot sa devina morocanosi. Dupa odihna insa, se simt de parca norii de pe cerul lor emotional s-ar risipi si sunt gata sa puna din nou la fel de multa energie in activitatile si relatiile lor.

10. Empatii sunt sinceri

Un empat nu te va minti niciodata. Autenticitatea este una dintre cele mai importante aspecte ale vietii pentru o astfel de persoana. Apreciaza la randul sau aceasta calitate la oameni.

Citeste mai departe >>>