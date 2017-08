Interpretarea viselor - 10 semne din vise pe care nu trebuie sa le ignori

1. Am visat ca a murit cineva

Uneori, oamenii au vise tulburatoare care penduleaza in jurul ideii de moarte. Ce inseamna acest lucru? Sa visam moartea nu este neaparat un lucru rau. Visele acestea semnifica faptrul ca noi ne aflam la un punct de cotitura in vietile noastre, cand vrem sa incheiem un capitol: relatia cu o persoana sau cu un job.

Ce trebuie sa faci daca ai astfel de vise? Ia in considerare ca ceva din viata ta are nevoie sa fie revelat, este poate o dorinta urgenta de a iesi dintr-o situatie, pe care in viata reala iti este teama sa ti-o asumi. Astfel de vise semnifica faptul ca este timpul sa mergi mai departe.

2. A visat ca sunt gol intr-un spatiu public

Ni se intampla tuturor sa avem astfel de vise stanjenitoare. Visam ca suntem complet goi in spatii publice, printre oameni unde nu am fi vrut sa aparem asa. Ce poate sa insemne? Acest vis poate de fapt sa indice ca ai niste vulnerabilitati sau anxietati pe care trebuie neaparat sa le adresezi constient.

De obicei, avem astfel de vise atunci cand simtim ca toti ochii sunt indreptati asupra noastra, de exemplu cand ne pregatim pentru un interviu la un nou job. Ce trebuie sa faci este sa nu te lasi prada sentimentului de vulnerabilitate din viata reala, sa muncesti la auto-stima si sa te imputernicesti.

3. Am visat ca m-am intalnit cu moartea

Acest vis poate semnifica ca esti terifiat/a de ideea mortii si acest lucru poate sa te propulseze intr-un rollercoaster emotional, realmente. Daca visezi moartea in persoana, e bine sa cauti ajutorul unui terapeut si sa vorbesti despre acele frici ascunse in tine si care te framanta atat de puternic.

Psihologul si scriitorul Yrvin D. Yalom are o colectie de eseuri superba dedicate fricii de moarte. Iti recomandaam cartea lui Priveste soarele in fata.

4. Am visat ca ma urmareste cineva

Acesta este unul dintre cele tulburatoare scenarii de vis prin care putem sa trecem. Persoana care viseaza ca este urmarita simte foarte puternic acea emotie a fricii, chiar daca este doar un vis.

Aceste vise sunt mai comune la barbate decat la femei si pot semnifica ca iti este frica sa te confrunti cu ceva anume, asa incat fugi de acel ceva.

Cand au astfel de vise, oamenii ar trebui sa accepte provocarea pe care acest vis le-o ridica de a afla care este acel lucru din viata reala care ii sperie. Cand isi constientizeaza frica, ei trebuie sa accepte provocarea si sa o depaseasca.

5. Am visat ca nu am mai ajuns la un eveniment important

Oamenii viseaza ca nu mai reusesc sa ajunga la un eveniment important, iar visul ii arata intr-o cursa nebuna, facand tot posibilul sa ajunga la timp, fara a reusi acest lucru. Expertii au analizat psihologia celor care au astfel de vise in mod frecvent si a rezultat ca ei au obiceiul de a pune prea multa presiune asupra lor insile.

Daca ai astfel de vise, este bine sa incerci sa fii mai ingaduitor/oare cu propria persoana si sa iti stabilesti tinte mai realiste si sa nu faci promisiuni pe care stii ca nu le poti tine.

