Din dragoste de oameni

Iubirea de oameni poate fi masura trecerii noastre prin aceasta viata, din inima daruiti si veti fi rasplatiti!



de Ionescu Maria Gabriela

Anul 1985, de ceva vreme cunoscusem un cuplu pe familia Ion Anisoara si Marian ce nu putea avea copiii; incercasera ei cu tratamente si cu mers prin statiuni cu renume, multi ani dar nimic. Formalitatile de a adopta un copil erau mult prea greoaie la vremea aceea , ne intalneam uneori in parc cand eu ieseam cu fiica mea la joaca iar ei mergeau cu catelusul la plimbare. Statusem de multe ori de vorba pe tema asta. Mi-am permis sa ii indemn sa mearga la orfelinatul de fete din KM 5 (asa se numeste locul) si sa ceara permisiunea directoarei de acolo sa boteze o fetita, astfel incat sa aiba o fina macar daca nu pot avea o fiica de acolo.

Si-au facut curaj si au mers in audienta la directoare a orfelinatului de atunci, d-na Teodorescu. Aceasta le-a spus ca in orfelinat sunt 11 fetite care nu sunt botezate la biserica cu varstele intre 5 si 14 ani. Au fost foarte surprinsi sa afle acest lucru. Au mers acasa si s-au gandit mai bine cum sa faca si au hotarat ca in loc sa plece in concediu in anul acela sa fac un botez colectiv pentru toate cele 11 fetite necrestinate, acolo la biserica ca sa poata veni si toate colegele lor de orfelinat. Preotul le-a sprijinit dorinta si a organizat chiar un fel de serbare in curtea bisericii pentru acest minunat eveniment. M-au invitat si pe mine la botezul fetelor si mi-au multumit pentru ideea ce le-am dat-o. A fost cu adevarat un eveniment unic in cartier.

Nasii au facut cumparaturile, au luat din belsug dulciuri si fel de fel de sucuri plus 11 torturi facute la Cofetaria Crizantema pentru fiecare fetita cate unul. Mancare au adus si alti credinciosi si au fost chemate toate cele peste 80 de fete de la orfelinat impreuna cu pedagogii lor, chiar acolo in gradina bisericii la un pahar de suc si o felie de tort.

Ceremonia in biserica a fost un eveniment, plina ochi asa cum numai la slujbele de la Marile Sarbatori erau. Preotul a chemat inca trei colegi si au fost botezate toate odata , cele 11 fetite aliniate in ordinea varstei lor. Nasii erau foarte emotionati cumparasera pentru viitoarele lor fine cate o rochita frumos colorata cate o papusa pentru cele mici cate o carte de aventuri pentru cele mai mari. Slujba in sine a durat cam 40 de minute fetele au fost doar stropite pe cap cu apa sfintita si miruite fiecare la randul ei, astfel ca fiecare a mai primit un nume de botez Ana sau Maria dupa prenumele celor doi nasi Ana si Marin.

Celelate fetite frumos imbracate cu codite impletite , cu panglici sau flori de camp in par au asteptat cuminti si curioase in biserica sa se sfarseasca ceremonia si sa manance bomboane si tort. Erau oameni multi veniti sa asiste, parca mai multi decat oricand. Un fotograf a avut permisiunea sa faca fotografii si una dintre fotografii a ajuns si la ziarul local.