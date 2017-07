3 tipuri de parfumuri pe care doar o femeie rafinata le poate aprecia

Cu cat inaintezi in varsta, gusturile tale se schimba, devin mai rafinate si incepi sa apreciezi lucruri pe care nu le-ai fi agreat in urma cu 10 ani. Stilul unei femei este in continua transformare, indiferent ca vorbim despre stilul vestimentar, stilul de viata, bauturile preferate, locurile in care merge sau parfumul pe care il poarta.

De ce este atat de important parfumul pe care il porti? Numeroase studii arata ca unele mirosuri ne influenteaza la nivelul subconstientului in moduri nebanuite. De exemplu, persoanele care poarta parfumuri dulci sunt percepute ca fiind extravertite, prietenoase si sunt centrul atentiei oriunde ar merge. In schimb, persoanele care prefera arome fresh sunt vazute ca fiind mai pline de energie si deschise la noi experiente. Pentru ca parfumul pe care il porti are puterea de a transmite atat de multe lucruri despre tine, este important sa il alegi cu atentie. Daca esti o femeie cu gusturi alese, iar eleganta este o calitate pe care o apreciezi, atunci cu siguranta iti vor placea aromele pe care le-am selectat pentru tine:

Parfumul elegant, care te face irezistibila in ochii tuturor

Cu siguranta iti amintesti si acum parfumul pe care il purta mama ta. Unele arome ne raman intiparite in memorie o viata, iar mirosul este unul dintre cele mai puternice lucruri care ne pot declansa amintiri. Daca arunci o privire prin aceasta selectie de parfumuri deosebite, cu siguranta vei recunoaste multe arome de care te leaga amintiri unice. Dupa cum vezi, exista numeroase parfumuri clasice care nu se mai gasesc in orice magazin, dar care nu si-au pierdut farmecul in timp.

Un parfum elegant este acela cu un miros unic, memorabil, care emana o aroma clasica si care nu se va demoda niciodata. Poti alege un parfum oriental, cu note de santal, iasomie, bergamota, mosc si vanilie sau amestecuri lemnoase, cu ambra si cedru, dar si condimente precum coriandru. Parfumurile cu note de crin, trandafir sau iris se incadreaza si ele in aceasta categorie si poti avea certitudinea ca o astfel de aroma nu te va face niciodata sa treci neobservata.

Ce sa alegi: Tresor, de la Lancome, Cerruti 1881, Coco by Chanel, Chanel No.5, Burberry London

Parfumul fresh, care iti scade 10 ani din varsta

Unele mirosuri ne inspira tinerete si energie, asa ca, daca vrei sa pari cu cel putin 10 ani mai tanara, pe langa piesele vestimentare alese, ar trebui sa optezi pentru un parfum proaspat sau sa revii la acela pe care il foloseai cand aveai 20 de ani. Cu siguranta iti va trezi numeroase amintiri si te va face sa te simti din nou ca la acea vreme. Aceste parfumuri fresh au note imbietoare de flori precum frezii sau magnolii, note discrete de ghimbir si piper si note de baza de mosc si iasomie, dar si citrice precum lamai, portocale. Sunt perfecte pentru a fi folosite pe post de parfumuri de zi, pentru acele momente in care vrei sa te simti plina de viata, de energie si libera.

Ce sa alegi: Miracle by Lancome, Beyond Paradise by Estee Lauder, Style by Ralph Lauren, Sky Di Gioia by Armani, Amor Amor by Cacharel

Parfumul senzual, cu care poti cuceri orice barbat

Orice femeie are in arsenalul ei de frumusete acel parfum irezistibil, care stie ca functioneaza ca un magnet pentru orice barbat. Acest fenomen a fost studiat si de oamenii de stiinta, care au descoperit ca un barbat poate percepe chipul unei femei ca fiind mai frumos, atunci cand este influentat de un miros placut. Cercetarea oamenilor de stiinta de la Monell Chemical Senses Center a aratat ca femeile erau percepute ca fiind mai atragatoare, atunci cand barbatii le evaluau intr-o incapere in care domnea un miros placut. Parfumurile care ii atrag pe barbati au note ametitoare, calde si feminine, un amestec de arome orientale, lemnoase si florale care compun un miros irezistibil. Mizeaza pe note de mosc, tamaie, chihlimbar, vetiver, verbina, santal, bergamota sau vanilie si vei descoperi aroma cu efect irezistibil.



Ce sa alegi: Obsession by Calvin Klein, Very Irresistible Sensual by Givenchy, Coco Mademoiselle by Chanel, 212 Sexy by Carolina Herrera, Addict by Dior

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Africa Studio