Eseu despre iubirea adevarata - Ce inseamna iubirea adevarata? Ce se intampla cand ne indragostim?

Ti se cere nu sa cauti iubirea, ci sa distrugi barierele pe care le-ai construit in interiorul tau, impotriva ei. - Rumi

Unii dintre noi…

Am eusat in multe feluri in trecut in ceea ce priveste relatiile romantice. Simt o tristete acum, in timp ce inteleg si decodific modul cum functionam din punct de vedere mental si emotional… Am sentimentul acesta de amaraciune si durere fiindca ceea ce am crezut eu ca e iubire, ceea ce imi doream eu pentru mine, nu era neaparat si ceea ce era bine pentru mine.





Foto: Pixabay

Exista un fel de amaraciune in noi in momentul cand orice Mit cade. In orice om e o rezistenta atunci cand minciunile sunt devoalate. Acest mit se disipa in fata mea: ceea ce eu credeam ca e IUBIRE, nu era iubire. Am fost dusa in eroare de catre propriul sistem emotional. Nu era iubire, eram de fapt eu in cautarea iubirii – o cautare profunda si dureroasa. O sete de ceva ce nici macar nu stiam ce gust are cu adevarat. Sufletul tau vrea ceva ce ii lipseste, in timp ce mintea ta isi va face programul si toate strategiile intr-o incercare nereusita de a fi in ajutorul fiintei insetate. Tristetea asta are imaginea unei zile de toamna si eu mergand cu ochii plecati pe o strada goala.

Suntem unii dintre noi care nu am stiut sa cream relatii frumoase si stabile cu altcineva si pare ca cei care pot nu prea ne inteleg aceasta inabilitate. Nu prea au cum sa inteleaga, dar este de parca i-ai cere unui pinguin sa zboare. Vedeti voi, unii dintre noi nu avem abilitatile necesare pentru a ne implica in relatii sigure, fiindca sistemul nostru psihologic nu cunoaste cum iubirea sanatoasa ar trebui sa fie, sa se simta, ce gust are cu adevarat. Noi ne-am pus de mai demult in inconstientul nostru, speranta in proiectii ireale, in povesti preluate de primprejur. A fost necesar sa ne construim o perspectiva a "iubirii ideale" pe care in realitate nu am simtit-o niciodata. O parte din noi avea nevoie sa se asigure ca asa ceva este totusi posibil si ca in mijlocul disperarii, noi putem sa fim capabili sa functionam si sa mergem mai departe.

Foto: Berli Mike/ Flickr

Iubirea care te trezeste

Dar motivul pentru care ne atrage cineva nu este acela care ne imaginam noi ca e. Cei ca noi, care ne-am agatat de povesti ca sa supravietuim, aflam brutal ca printii si printesele nu exista de fapt si ca ei, cei in care ne-am pus speranta, sunt doar reflectia lipsei de iubire pe care am trait-o si in trecut.

Ultima data cand eu m-am indragostit a fost acum 4 ani si toata experienta a avut mai degraba conotatia unei treziri spirituale, decat a unor mari povesti de dragoste, de genul acelora pe care le vezi doar in filme si la care aspiram eu. Conotatie spirituala in sensul ca m-a facut facut sa ma intorc dinspre exterior inspre interior, inspre mine insami, a fost momentul cand eu am inceput sa imi observ subconstientul si sistemele psiho-emotionale, sabloanele de comportament. A fortat o revolutie psihologica.

Imi amintesc de mine acum, cu inima "alergand" haotica si picioarele tremureandu-mi in prezenta acestei persoane. Era ceva ce eu nu mai simtisem pana atunci, o atractie de nesuportat. O forta care m-a ingenuchiat.

Acum traiesc un contrast puternic intre acea experienta si ceea ce am aflat in acesti ultimi ani prin auto-observare si o munca psihologica dificila uneori si constiincioasa, o munca cu mine insami: „Vezi un barbat sau o femeie in mijlocul unei incaperi aglomerate, iar energia acelei persoane te atrage incontrolabil. Ti-ai intalnit <<sufletul pereche>> si simti asta la modul visceral – instinctele tale, mintea, corpul iti explodeaza sub sageatile inmuiate in feniletilamina ale lui Cupidon. Tu crezi ca acest sentiment este „iubire”, este atat de puternic si atat de pur ca nimic nu se poate ridica la aceeasi intensitate si, chiar daca partial ceea ce crezi este corect, exista cu mult mai mult in aceasta poveste despre atractivitatea intre oameni.”

Citeste mai departe >>>