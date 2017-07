Gata cu sosetele si cosmeticele. Ce cadouri originale ii poti cumpara sotului tau

Cu siguranta ai fost si tu pusa in situatia dificila de a alege un cadou atractiv pentru jumatatea ta. Avem pentru tine cateva sfaturi utile.

In special daca sunteti de multi ani impreuna, ai epuizat probabil toate cadourile „clasice”: ceasuri, tricouri, pijamale, seturi de birou, portofele i lenjerie intima. Barbatii nu sunt neaparat foarte pretentiosi, insa apreciaza un dar care tine cont de pasiunile si preocuparile lor. Am alcatuit o lista cu idei inedite de cadouri pentru barbati.

1. Mereu la indemana pentru distractie

Si sotul tau e la curent cu ultimele aparitii din tehnologie, urmareste review-uri pe YouTube si testeaza in magazine toate „jucariile”? Barbatii sunt ca niste copii mari care adora dispozitivele electronice si tot ce tine de ele. Uita-te dupa o mini tastatura wireless smart tv, care ii permite sa controleze de la distanta televizorul, telefonul, laptopul, DVD-ul si consola de jocuri.

Acestea se conecteaza prin bluetooth si sunt compatibile cu toate sistemele de operare (Windows, OS, Android, Xbox 360, Playstation s.a.).

Ce e mai interesant e ca au rol dublu, atat de tastatura (poate tasta de la distanta, in timp ce sta tolanit in pat sau pe fotoliu) cat si de telecomanda pentru smart TV. Iar unele dintre ele devin chiar telecomenzi universale, caci le poti conecta si la aerul conditionat.

2. Berea, specialitatea casei

Daca partenerul de viata e un iubitor de bere caruia ii face placere sa descopere sortimente noi si e curios din fire, ce-ai zice de un echipament de fabricare a berii acasa?

E cu singuranta o achizitie la care probabil nici el nu s-a gandit pana acum, dar care il va da pe spate.

Un astfel de pachet contine recipiente de fermentare, amestecare, spatule, robineti, termometre si toate celelalte elemente pentru a incropi o mica berarie pe balcon.

Va trebui sa mai cumperi si un kit de bere ce contine malt, hamei si drojdie de fermentare. Aici poti gasi mai multe detalii despre ce presupune acest proces.

3. Accesoriile potrivite pentru masina

Daca de revizie, asigurare si service pentru masina se ocupa el, tu ai putea sa il rasfeti pe sotul tau cu un cadou care nu e pe lista de prioritati, dar l-ar bucura, cu certitudine. Ne referim la un accesoriu pentru masina. Ceva practic, precum un suport de bord pentru smartphone sau un set handsfree bluetooth, ca sa poata vorbi la telefon in siguranta cat este la volan.

Sau poate ceva mai avansat, precum camera video de bord, cu care isi poate filma traseele, calatoriile si poate inregistra traficul de zi cu zi. Aceasta e utila mai ales daca e pasionat de condus sau petrece multa vreme in trafic.

In cazul in care e pasionat de muzica, ii poti lua un sistem audio mai performant (ar fi bine sa te consulti cu un specialist inainte sau cu un prieten care se pricepe), pentru o acustica impecabila in masina.

4. O zi de neuitat

Daca vrei sa incerci ceva care sa-l scoata din casa si sa-l faca sa se simta special, ofera-i sotului tau o experienta, un moment de care sa isi aminteasca cu drag mai tarziu. In functie de ce pasiuni si preocupari are, cateva sugestii:

- o zi la spa si piscina - reteta garantata de relaxare de care te poti bucura si tu la pachet. Incepeti ziua cu un masaj, continuati cu o sauna si va petreceti dupa amiaza pe marginea bazinului, la o bere si o discutie placuta;

- o degustare de vinuri - fa o programare la o crama cunoscuta si aranjeaza o degustare prelungita, cu vizita in spatiile de preparare a vinului si degustare cu oenologul;

- o sedinta de echitatie;

- o vizita ghidata pe stadionul echipei preferate;

- un test drive de weekend cu o masina sport;

- o experienta de realitate virtuala;

- un salt cu parasuta sau un zbor cu parapanta (daca esti sigura ca ii place adrenalina).

Tu ce ii vei cumpara sotului tau la urmatoarea aniversare? Impartaseste ideile tale si cu celelalte cititoare Garbo.

Sursa foto: Shutterstock