23 de semne ca te-ai intalnit cu cineva din tribul tau sufletesc. Cand stii ca ti-ai gasit FRATELE DE SUFLET?

Intalnirea cu un membru al adevaratei tale familii sufletesti este inaltatoare si de mare ajutor in evolutia ta sufleteasca. Caci spre deosebire de familia fizica pe care nu ne-o alegem, cu membrii familiei sufletesti (tribul sufletesc) alegem sa ne intalnim inca de la inceputul ciclului de nasteri. Ei sunt aceia care ne ajuta sa ne invatam lectiile de viata, sa evoluam, sa devenim mai buni si sa facem bine si in jurul nostru. Iata care sunt cele 23 de semne care te ajuta sa iti dai seama daca drumul vietii tale s-a intersectat cu un membru al familiei tale sufletesti adevarate. Acestei persoanei i se mai spune si “frate sufletesc” sau “frate de suflet”.

23 de semne ca ti-ai intalnit Fratele Sufletesc

1. Persoana respectiva are o experienta de viata foarte asemanatoare cu a ta si este foarte posibil sa fi trait lucruri similare. Intalnirea cu ea te va face sa iti constientizezi mai mult si mai bine propria viata si ce poti face pentru a o vindeca.

2. Fratele tau sufletesc este o oglinda a ta, in ea iti vei vedea propria reflexie. El va reflecta calitatile tale, dar totodata te va provoca sa vezi si sa iti imbratisezi si aspectele negative ale personalitatii tale.

3. Fratele sufletesc iti va aparea in cale pentru a-ti inlesni evolutia si pentru a te ajuta sa iti transformi vulnerabilitatile si punctele slabe in puncte forte.

4. Fratele de suflet isi intersecteaza viata cu a ta pentru a te ajuta sa iti echilibrezi energia si pentru a-ti arata si alte perspective asupra vietii.

5. Fratele de suflet te ajuta sa iti descoperi si sa iti dezvolti latura buna din tine. Daca este necesar, vei descoperi alaturi de el notiuni precum iertarea, intelegerea, compasiunea, toleranta, rabdarea.

6. Fratele de suflet poate actiona precum un calauzitor in viata ta. El nu intervine in evenimentele sau in cursul vietii tale, ci doar te indruma pe drumul cel bun daca te-ai ratacit sau te-ai indepartat de la menirea ta adevarata.