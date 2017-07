Mintea constienta este responsabila pentru gandirea de tip analitic, ordinea logica, legaturile cauza-efect, etc. Mintea constienta este sediul invatarii cognitive a intelegerii si foloseste intelectul pentru a gasi solutii logice le probleme. Face alegeri bazate pe fapte si misca corpul in mod deliberat.

Subconstientul este acea parte a mintii care opereaza dincolo de nivelul nostru de constientizare. Precum analogia cu icebergul, mintea subconstienta este mult mai vasta, mai substantiala si, in comparatie cu mintea constienta, aceasta este responsabila pentru o arie mult mai mare de functii pentru supravietuire.

Din punct de vedere constient putem procesa o mai mica cantitate de informatie, dar mintea subconstienta este capabila de mult mai mult. Datorita subconstientului putem sa percepem peisajele din jurul nostru, culegem detalii subtile din partea celorlalti, observam mici schimbari la nivel intern sau extern. Ai simtit vreodata ca o persoana se uita la tine si apoi te-ai intors ca sa vezi cine a fost acea persoana? Sau te-ai intalnit cu un prieten care avea sa iti dea o veste neplacuta si inca dinainte sa iti spuna ai simtit ca ceva e in neregula? Sau poate esti o persoana care respecta prima impresie, instinctele, chimia sau intuitia. Toate acestea salasuiesc in mintea subconstienta.

Foto: Shuuterstock/ Illustration Forest

Sistemul nostru de valori, normele si credintele pe care le avem despre societate, ceea ce credem ca este posibil si ce nu, toate sunt integrate tot la nivel subconstient.

Haideti sa descoperim impreuna alte curiozitati uimitoare despre mintea umana - Acesta este SUBCONSTIENTUL

1. Subconstientul iti vorbeste prin intermediul viselor

Visele sunt o creatie a subconstientului. Prin intermediul visului, aspecte ale subconstientului nostru prind viata: dorinte, temeri, simboluri – toate codate la nivel subconstient prin intermediul unor emotii complexe de care nu suntem neaparat constienti in viata reala.

Parintele psihanalizei Carl Jung a aratat ca visele sunt o modalitate de a ne cunoaste subconstientul. Visele sunt o oglinda pentru subconstient, functia lor fiind aceea de a ghida mintea constienta spre a gasi solutii la problemele pe care le avem in viata de zi cu zi.

„Visele ne ajuta sa procesam emotii, sa le codam si sa construim memeorii despre acestea. Ceea ce vedem si experimentam in vise nu este neaparat adevarul, dar emotiile atasate acestei experiente sunt cu siguranta adevarate. Povestile din visele noastre incearca sa scoata la iveala emotia legata de un anumit eveniment, creand o amintire despre acea intamplare.” – Scientific America

2. Subconstientul controleaza cel putin 70% din vietile noastre

„Studiile arata ca oamenii functioneaza pe pilot automat peste 70% din timp, perioada in care nu isi dau seama ca si-au pierdut libertatea de a alege ce li se intampla si cum reactioneaza la ceea ce li se intampla. Traim ca si cum am fi un fel de roboti, programati prin educatie si auto-programati in baza experientei.” – Ovidiu Brazdau, cercetator si psiholog din Romania. Mai multe detalii in acest articol: CAUZA NEFERICIRII: Oamenii functioneaza pe 'pilot automat' in mare parte a vietii lor si nu isi dau seama de asta!

3. Subconstientul este produsul obiceiurilor

Comportamentul nostru are la baza actiuni si interactiuni care s-au format prin intermediul repetitiei.

Mintea subconstienta, adica absolut toate aspectele comportamentului, personalitatii sau actiunilor de care nu suntem constienti, este formata in primii nostri ani de viata. Sabloanele de comportament s-au format intre 0-8 ani.

Mintea subconstienta dirijeaza obiceiuri ale vietii de zi cu zi cum ar fi mersul sau modul cum utilizam obiect sau functii fiziologice ale corpului cum ar fi bataile inimii, respiratia, functionarea rinichilor, digestia, etc. dar in acelasi timp si mecanismele noastre psihologice in interactiunile cu ceilalti.

Asa arata caile neuronale formate prin experiente repetitive

La terapie, in special cea cognitiv comportamentala, persoanele deschise spre auto-cunoastere sunt incurajate sa priveasca din exterior aceste mecanisme de comportament - patternuri/ sabloane de comportament formate cu multi ani in urma. Sunt feluri de a gandi sau a actiona care adesea pun piedici in viata de zi cu zi. De exemplu, credinte stocate in subconstient ca: “Nu sunt capabil de nimic” sau “Nu pot avea incredere in nimeni”; etc. Aceasta constientizare despre modul de functionare al subconstientului va poate ajuta sa intelegeti de ce anumiti oameni au tendinta de privi negativ la situatii, iar altii pozitiv - mintea celor care gandesc negativ a inregistrat mai degraba experiente repetitive si negative de viata, ceea ce a creat penru ei o perceptie generalizata stocata la nivel inconstient, un sablon in baza caruia interpreteaza mereu ceea ce li se intampla.

