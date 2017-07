Le recunosti? Cele 30 de semne care iti arata daca esti un Vindecator Spiritual

Vindecatorii spirituali sunt cei care sunt cel mai aproape de ceilalti. Ei au reusit sa realizeze un echilibru intre minte, trup si suflet si au parcursul drumul autovindecarii, iar acum sunt dispusi sa ii ajute si pe ceilalti. Totodata, ei au abilitatea de a se conecta cu natura lor autentica si de a-si accesa capacitatile vindecatoare astfel incat sa faca bine nu doar in interiorul lor, dar si in jur. Publicatia theearthtribe.net a prezentat cititorilor sai cele 30 de semne care ne pot semnala daca suntem sau avem in preajma o astfel de persoana.

30 de semne care iti arata daca esti un Vindecator Spiritual

via theearthtribe.net

1. Cei care iti sunt apropiati rareori se plictisesc de tine.

2. Petreci prea mult timp gandindu-te sa imbunatatesti vietile celor pe care ii intalnesti in orice mod posibil.

3. Poti simti negativitatea in aer. Cand pasesti intr-o camera, iti dai seama imediat daca a avut loc o cearta sau o neintelegere inainte ca tu sa ajungi acolo.

Foto: Benjavisa Ruangvaree /Shutterstock

4. Ai o legatura speciala cu animalele.

5. Nu poti spune “nu” nimanui si esti mai mult decat fericit(a) sa ii ajuti pe toti.

6. Foarte probabil ca esti atras(a) de cristale si de proprietatile vindecatoare pe care le detin. Iti doresti sa fii inconjurata de astfel de lucruri.

7. Ai des migrene si dureri de cap.

8. Familia ta, prietenii si cei cu care lucrezi adora sa te aiba in preajma caci prezenta ta ii linisteste.

9. Te dai peste cap doar pentru a te asigura ca cineva care vine la tine se simte confortabil, ca acasa.

10. Prietenii tai vin la tine pentru confort atunci cand trec prin momente dificile in viata lor.

11. Experimentezi probleme digestive, probleme cu spatele si uneori probleme cu kilogramele care se depun in jurul stomacului.

12. Ii poti citi pe ceilalti cu usurinta.

13. Te concentrezi pe privirea de ansamblu si nu iti faci prea multe griji in privinta detaliilor.

14. Te-ai simtit ca un “intrus” cea mai mare parte a vietii tale.

15. Te-ai confruntat cu depresia, atacurile de panica si anxietatea.

