Pregatiti-va pentru 23.07.17! Este Luna Noua in LEU - un moment astrologic ravasitor, puternic, dificil

Luna Noua din Leu care are loc in curand, pe 23 Iulie, se anunta a fi un eveniment astrologic puternic, dramatic si dinamic, influentandu-ne pe toti si pe fiecare in parte. Acest eveniment deschide seria unei perioade bogate din punct de vedere al eclipselor, pregatind calea pentru un alt eveniment astrologic de mare avergura si anume: luna plina si eclipsa solara din Varsator (luna august). Sa patrundem putin in atmosfera initiata si creata de aceasta luna noua in Leu si sa aflam mai multe detalii despre ea.

23 Iulie 2017 - Luna Noua In Leu deschide drumul catre schimbare si aduce o energie creativa, capricioasa, impulsiva

Trebuie sa aflam ca aceasta Luna Noua in Leu aduce cu ea o energie indrazneata, colorata, capricioasa, haotica, extrem de creativa. Aceasta energie ne va face sa fim mai exuberanti, mai neinfricati, mai dornici ca niciodata sa ne traim viata din plin. De asemenea, energia Lunii Noi in Leu ne ajuta sa ne exprimam cu mai multa usurinta, in moduri mai creative, noi, dand in acelasi timp o forma practica planurilor si visurilor noastre. Este momentul potrivit nu pentru a stagna, ci pentru a jubila. Initiativele sunt binevenite si ele si de bun augur.

“Luna noua in Leu (23 iulie 2017), avand loc intr-un context cu multe planete in semne de foc, face parte dintr-un pachet de doua Luni noi in acelasi semn (cealalta are loc pe 21 august si este insotita de eclipsa totala de Soare). Dupa aceasta Luna noua, totul se accelereaza, totul devine un tavalug energetic. Urmeaza doua eclipse in august si, deci, multe schimbari in viata noastra. Aceasta Luna noua are loc la doua zile dupa ce Marte se muta din Rac in Leu si este un inceput al unei etape prospere pentru cei autentici. Un imbold pentru a construi constient. O directie clara.”, se arata pe site-ul de astrologie www.astrocafe.ro.

Foto: yaalan /Shutterstock

Mare atentie la cuvinte si la actiunile voastre in aceasta perioada si nu va lasati provocati. Precum Soarele/ Leul, si Marte este un element al focului. El este totodata un simbol al razboiului si o planeta extrem de activa, predispunand catre manie, catre impulsul de a spune ce ai pe inima intr-un mod agresiv, exploziv, imprevizibil. Invata sa iti temperezi pornirile si totul va fi cat se poate de bine. Daca aceasta energie puternica este folosita constructiv, poate conduce la solutii inovative si la revigorarea si reinventarea relatiilor personale.

“Aceasta Luna Noua in Leu pe gradul 0:44 este un ceas cosmic pentru Eclipsa totala de Soare din 21 august 2017. Intrarea Soarelui in Leu este sarbatorita printr-o Luna Noua pe gradul 1, iar gradul 29 Leu gazduieste Eclipsa totala de Soare formata cu ajutorul Nodului Nord in Leu ce anunta un timp al schimbarii, dar si o schimbare semnificativa ce va corecta traiectoria destinului nostru cu sau fara voia noastra”, completeaza si blogul de astrologie adriana-astro.com.

Luna Noua in Leu deschide calea catre posibilitati si invita la actiune. Sunt incurajate hobby-urile creative, amuzante, care sunt despre tine si despre capacitatea ta de a-ti trai viata cum stii tu mai bine. De asemenea, vibratia lunii favorizeaza acele activitati “nebunesti”, curajoase, care te forteaza sa renunti la reguli si sa iti explorezi latura rebela, inventiva, autentica. Iar daca folosesti aceasta energie intr-un mod creativ, constructiv, cu atentie pentru tine, mediu si cei din jur, toate vor fi cat se poate de bune si frumoase. Vei evita sa superi pe cineva si vei evita si incidentele facute din neatentie si lipsa de concentrare.

Este adevarat ca aceasta luna noua in Leu iti va pune nervii si rabdarea la incercare caci exista o tendinta crescuta catre iritabilitate. Sa nu te judeci prea mult daca, mai mult ca niciodata, lucruri pe care inainte le aprobai fara nicio vociferare, acum te pot scoate din sarite. Conjucturile planetare contribuie mult la acest haos emotional, dar ceea ce trebuie tu sa faci este sa te controlezi si sa depui efort in a lua decizii potrivite, corecte, lucide.