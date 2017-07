Emma Zeicescu - un pictorial minunat, impreuna cu baietelul ei de 2 ani

Recent, Emma a avut doua motive de sarbatoare, ziua fiului sau Idris, care a implinit 3 ani si 2 ani de la lansarea site-ului pentru femei www.perfectimperfecte.ro. Nu a dorit o petrecere mondena si niciun hotspot ca locatie, ci a ales sa celebreze la malul marii, alaturi de iubitul ei, de Idris, dar si de prietenii apropiati si sa marcheze momentul, printr-un pictorial extrem de emotionant, impreuna cu Idris.

"Ne-am promis noua ca ziua de nastere a lui Idris se va petrece la mare. Contextul a facut ca, anul acesta, impreuna cu cativa prieteni, sa ajungem la Techirghiol, o statiune care multora li se va parea prea putin pretentioasa, mai cu seama in lumea asta plina de snobisme, insa noi am cautat liniste. Atunci cand calatoresti cu un copil mic, este cea mai buna optiune aceea a unui cadru intim, calm si family. A fost perfect. M-am incarcat cu bine vazand cat de fericit e Idris la malul marii, incercand sa inteleaga de ce marea este atat de... mare. Pozele au surprins perfect galeria de emotii pe care am trait-o. Idris este centrul lumii, pentru mine. M-am bucurat ca am putut sarbatori atat ziua lui, cat si blogul, caci amandoi sunt copiii mei, care au nevoie de dragoste si de atentie, pastrand proportiile comparatiei", a declarat Emma.

La scurt timp dupa nastere, traind pentru prima data sentimentul matern si fascinata de intreg universul feminin, Emma a decis ca, atunci cand Idris va implini un an, sa-si lanseze blogul personal, ce a devenit, in scurt timp, un site de referinta pentru femei, unde s-au adunat zeci de articole, de fotografii, de ganduri si de zambete.

"Simteam nevoia sa dezvolt ceva al meu, sa fac in asa fel, incat sa atrag o comunitate vesela in jurul acestui concept de perfect-imperfect, caci pana la urma vietile noastre, deciziile noastre, iubirile noastre, toate sunt perfect-imperfecte. Nimeni nu traieste un paradis perfect, din care sa nu lipseasca intrebarile fara raspuns. Cred cu tarie ca suntem suma deciziilor noastre bune sau rele, iar uneori asta poate sa fie complicat. Asumarea ne face sa mergem mai departe. Astazi, am alaturi o comunitate de 25000 de oameni pe Fb si alte mii de cititori, care isi gasesc cumva energia de a merge mai departe, prin zambete, culoare si un strop de umor. Ma adresez celor care refuza stilul critic exagerat, mesajele negative, pentru simplul motiv ca se hranesc din lucrurile pozitive care li se intampla. E atat de simplu.", a povestit Emma.

Pe Emma Zeicescu o puteti urmari de luni pana vineri, de la ora 10.00, la TVR 1, unde prezinta emisiunea de actualitate Perfect Imperfect.