Doar 20% dintre oameni sunt asa! 9 trasaturi des intalnite ale persoanelor HIPERSENSIBILE

Studiile de specialitate estimeaza ca pana in jur de 20 de procente din populatia lumii reprezinta persoane hipersensibile. Cu toate acestea, multe persoane nu stiu ce inseamna aceasta trasatura de personalitate si nu, in nici un caz, a fi o persoana hipersensibila nu inseamna a fi o persoana introverta.

Elaine Aron este o specialista in psihologie care si-a dedicat cariera pentru a studia aceasta categorie a populatiei lumii. Cartea ei Persoana Hipersensibila (The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You), aparuta in anul 1996, a facut multa lumina in legatura cu acest subiect.

Hipersensibilitatea este o trasatura innascuta, argumenteaza Elaine Aron. Aceasta trsatura reflecta o anume strategie de supravietuire – a observa inainte de a actiona. Creierul persoanelor hipersensibile (HSP) functioneaza diferit decat al celorlalti, arata cercetarile lui Elaine Aron. http://hsperson.com/research/measurement-scales-for-researchers/

A fi o persoana hipersensibila nu inseamna ca ai o tulburare de personalitate care ar trebui sa fie reparata. Inseamna pur si simplu ca procesezi orice stimuli intr-un mod mult mai profund. A recunoaste ca esti o persoana hipersensibila iti da posibilitatea de a fi mult mai constienta de propriul sine si nevoile tale specifice. Persoanele hipersensibile prezinta un risc crescut pentru depresie si anxietate.

Persoanele hipersensibile sunt insa mult mai constiente de ceea ce se intampla in jurul lor, observa detalii pe care adesea ceilalti nu le vad si pot fi mult mai creative.

Iata cele mai comune 9 trasaturi ale persoanelor hipersensibile:

1. Persoanele hipersensibile sunt coplesite atunci cand au de facut mai multe lucruri in acelasi timp

Cand sunt nevoiti sa se concentreze la mai multe lucruri in acelasi timp, hipersensibilii devin anxioasi, iar nivelul lor de stres creste exponential. Au dificultati in a fi productivi atunci cand trebuie lucreaza sub presiune. Dar sunt foarte performanti atunci cand sunt lasati sa isi faca treaba in ritmul lor.

2. Persoanelor hipersensibile li se par haotice locurile aglomerate

Persoanele hipersensibile nu se adapteaza prea bine in locurile zgomotoase. Din acest motiv, munca in birouri deschise le cauzeaza foarte mult stres. De asemenea, aglomeratia de la metrou sau de la plaja poate sa le creeze un disconfort major.

Trailerul filmului "Sensibilitate - povestea nespusa", regizor - Will Harper, un film documentar al carui scenariu a fost scris impreuna cu specialista Elaine Aron:

SENSITIVE-THE UNTOLD STORY TRAILER from Sensitive on Vimeo.

3. Persoanele hipersensibile evita produsele media cu continut violent

Hipersensibilii nu suporta sa se uite la filme violente sau sa joace jocuri pe calculator cu un continut grafic brutal. Nu ar trebui sa fiti surprinsi daca vor refuza sa va insoteasca la un film horror.

4. Persoanele hipersensibile performeaza mai bine cand nu se afla sub presiune

Persoanele hipersensibile isi ating varful performantelor in privat. Pune-i intr-o situatie de presiune si imediat nivelul lor de performativitate scade considerabil din cauza presiunii pe care o resimt.

