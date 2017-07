Advertorial

Aceasta preocupare pentru excelenta in servicii se regaseste si in oferta pentru evenimente din aceasta vara, fie ca e vorba de conferinte si workshopuri sau nunti, botezuri sau petreceri pe diferite teme. Dorinta membrilor echipei hotelului Sheraton este de a transforma orice experienta a oaspetilor hotelului intr-una memorabila.

Organizatorii de evenimente mari, conferinte nationale sau internationale, vor gasi in cadrul centrului de conferinta al Sheraton Bucuresti o varietate mare de sali. Toate cele 11 sali sunt dotate din punct de vedere tehnic si arhitectural pentru a raspunde perfect oricaror nevoi ale organizatorilor. Hotelul Sheraton poate asigura o experienta premium unui numar foarte mare de participanti, peste 1400 de oameni putand fi gazduiti simultan in cei peste 1200 de metri patrati, cat insumeaza suprafata tuturor salilor de conferinta.

Cele 11 sali de conferinta ale hotelul includ 2 sali de bal, cu dotari audio si video de top, Wi-fi gratuit, flexibilitate a spatiului datorita peretilor mobili dar si un design elegant dar functional, cu un spatiu pentru fumatori usor de accesat, pe terasele hotelului si cu garderoba inclusa.

Pe langa beneficiile legate de spatiu si de posibilitatile tehnice high tech ale salilor de conferinta, hotelul Sheraton Bucuresti ofera participantilor la conferinte si o varietate rafinata de servicii de catering datorita prezentei a celor doua restaurante Benihana si Avalon, care mentin standardul de 5 stele ce defineste Hotelul Sheraton Bucuresti.

Organizatorii de evenimente vor regasi in oferta acestei veri – Summer Meeting packages - o serie de facilitati care reflecta calitatea de 5 stele a serviciilor hotelului Sheraton.

Oferta contine 2 pachete speciale, concepute pentru a oferi oaspetilor experiente memorabile si care sa intampine nevoile organizatorilor.

Pachetul Full Day - contine un meniu eclectic ce include produse de patiserie marca Centro Sweets, o selectie desavarsita de feluri de mancare, purtand semnatura celebrului chef Ashlie Dias dar si o paleta larga de bauturi de la apa si cafea si pana la o selectie rafinata de vinuri. Pachetul include 5 locuri de parcare, precum si inchirierea gratuita a unei sali de intalniri.

Pachetul Half Day - contine aceleasi facilitati insa e destinat acelor evenimente care au o durata mai mica si a caror desfasurare nu necesita inchirierea unui spatiu pe durata intregii zile.

Pe langa spatiile sale generoase, hotelul Sheraton se remarca si prin calitatea bucatariei celor doua restaurante situate in interiorul hotelului. Restaurantul Avalon va asteapta cu un meniu bazat pe bucataria locala, reinterpretata in stil haute cuisine de Executive Chef Ashlie Dias, intr-un spatiu destinat intalnirilor in care doriti sa impresionati. Design-ul este elegant si ofera intimitate, pastrand in acelasi timp contactul cu spatiul inconjurator.

Bucataria asiatica este asociata cu un stil de viata sanatos si echilibrat, iar datorita restaurantului Benihana capata si o nuanta de spectacol. Restaurantul este decorat cu rigoare si beneficiaza atat de zone separate dar si de mesele teppan in jurul carora se pot aduna atat partenerii de afaceri cat si colegii de birou.

Hotelul Sheraton Bucuresti ofera reteta intalnirilor de succes, in inima orasului, intr-o oaza racoroasa, unde partenerii de afaceri pot experimenta de la bucataria indrazneata a lui Ashlie Dias pana la spectacolul gastronomiei asiatice si pot beneficia de rigoarea eleganta, moderna, minimala a salilor de conferinte.