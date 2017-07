Singura, dar linistita

Pentru ea lucrurile sunt foarte bune, stie cine este si in ce directie se indreapta, nu are nevoie de confirmari pentru ca stie clar ce poate si ce nu poate sa faca cu viata ei!

de Ionescu Maria Gabriela

O vezi pe strada, este silueta aceea care nu atrage privirile, nu ii poti stabili varsta si nici nu are prea mare importanta acest lucru. Poarta haine oarecum banale, dar comode, fara un decolteu provocator sau fusta prea scurta, cu un machiaj modest si un simplu gloss pe buze. Pare timida daca cineva strain o abordeaza, mai ales daca este tanar si aratos, dar cu colegele si colegii ei este comunicativa si foarte vesela. Multa lume si chiar familia ei o intreba de ce nu este cu cineva?

-Deocamdata imi este bine asa cum sunt, raspunde ea simplu si clar.

Pentru ea lucrurile sunt foarte bune, stie cine este si in ce directie se indreapta, nu are nevoie de confirmari pentru ca stie clar ce poate si ce nu poate sa faca cu viata ei!

Foto: Pexels

Uneori iese sambata seara in club cu un grup de fete si iubitii lor, dar asta nu ii ofera mari satisfactii pentru ca nu ii place sa bea, ci doar sa guste dintr-un cocktail in care isi tot inmoaie buzele subtil. Nici nu fumeaza, pentru ca ii place sa miroasa floral sau proaspat si tabacul schimba mirosul unei persoane, al pielii si al hainelor.

Filozofia ei de viata este cam asa: Femeia singura este o echipa! Este ea, cu ea insasi! Este ea si visurile ei, este ea si alegerile ei! Este ea cea de azi, care va deveni ea, cea de maine!

Si pentru asta lupta cu toata lumea, dar cel mai mult lupta cu ea insasi, cu slabiciunile ei pe care le va preface in atuuri!

Cu dintii lupta si sfasie daca este cazul pe oricine. Nu are mila, nu are indulgenta, pentru ca este in devenire, se zamisleste pe ea insasi intr-o forma mult superioara si evoluata!

In nicio alta perioada a vetii nu isi apartine mai deplin decat isi apartine acum!

Copilaria si adolescenta a impartit-o cu parintii, frati si prietenii!

Acum tineretea ii permite sa se ocupe de ea insasi, sa isi cladeasca castelul sufletului, toate lecturile copilariei si ale tineretii, toate evenimentele, fiecare dintre povestirile prietenelor ce sunt indragostite sau se despart de iubit se aduna ca si o zestre de trairi in mintea si sufletul ei.

Toate versurile melodiilor de dragoste o inarmeaza cu elementele de baza ale acestor sentimente ce perturba irevocabil viata celorlalti, dar nu si pe a ei.

Si prefera sa fie selectiva si sa nu creada toate balivernele ce le poate spune cineva doar motivat de dorinta sexuala. Asa ca asteapta si stie sigur ca intr-o buna zi el va veni! El acela care a meritat asteptarea si pregatirea ei pentru aceasta intalnire!

Pentru ca inteligenta ei superioara ii spune sa nu cedeze primului venit doar ca sa aiba si ea un iubit ca toate celelalte tinere…

* Un articol trimis de Ionescu Maria Gabriela

Foto homepage: Unsplash