Cum ar fi sa iti imbraci copiii in mancare? Fotografiile unei mamici din Turcia au facut furori pe internet!

Cine spune ca legumele si fructele sunt plictisitoare si ca cei mici (si mari) nu le pot gasi si alte intrebuintari creative? Legumele si fructele se pot transforma cu usurinta in motiv de amuzament si distractie atunci cand te gandesti sa te "joci" cu mancarea si sa apelezi la anumite trucuri vizual-fotografice.

Fotografiile de pe Instagram ale Alyei Chaglar, o mamica in varsta de 31 de ani din Antalya, Turcia, au facut inconjurul lumii si al internetului. Mamica s-a folosit de legume, fructe si flori pentru a crea iluzia optica a unor rochite si outfituri cu totul si cu totul speciale in care a imbracat-o pe Stefani, fetita sa in varsta de 3 ani. Folosindu-se de unghiuri si perspective, Alya Chaglar tine alimentele si florile la distanta potrivita astfel incat sa creeze iluzia ca ele imbraca corpul micutei in fustite si rochite creative. Tehnica folosita de artista este cea a fotografiei in perspectiva.

Ca in basmul cu Cenusareasa, cand banalul dovleac se transforma intr-o caleasca de toata frumusetea, prin ingeniozitate, rabdare si muuulta dragoste, o bucata de salata devine o adevarata rochita de printesa, un manunchi de ardei iuti se transforma intr-o spectaculoasa rochie in straturi, un buchetel de broccoli se transforma in rochie de ring, iar un trandafir devine cel mai ingenios tutu vazut vreodata.

Fotografiile artistei Alya Chaglar au facut inconjurul internetului: Mamica si-a "imbracat" fetita in legume, fructe si flori

Foto: @ seasunstefani /Instagram

