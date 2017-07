Smart Design Challenge, prima competitie din Romania care incurajeaza atat tehnologia cat si designul de produs

Orange Romania a lansat Smart Design Challenge, competitia care incurajeaza integrarea solutiilor tech/tehnice smart in proiectele de design

Smart Design Challenge ii provoaca pe tinerii designeri sa proiecteze un obiect sau o instalatie de design, atat decorativa, cat si functionala, care se inspira din produsele si serviciile Orange din categoriile: Orange Home (servicii de internet, televiziune, telefonie fixa, smart home) sau telefoane, accesorii, gadgeturi si wearables. Orange va premia cel mai bun proiect de design cu un premiu in valoare de 5000 euro. Vor mai fi acordate si premii de popularitate - cate o tableta Samsung Galaxy Tab S3, in fiecare din cele 14 Orange smart shopuri in care vor fi expuse proiectele.

Concursul Smart Design Challenge este national, iar proiectele finaliste vor fi expuse in Orange smart shopurile din: Bucuresti Baneasa si Europe House, Arad, Constanta, Galati, Oradea, Timisoara, Iasi, Bacau, Cluj-Napoca, Targu Mures, Sibiu, Brasov, Pitesti.

Proiectele inscrise in competitia Smart Design Challenge vor fi jurizate de:

Irina Alexandru - Channel & Consumer Marketing for New Markets, Fitbit

Stefan Barutcieff - Creative Director, Pilotfish München

Mirela Bosoi - Head of Brand and Communication, Orange Romania

Liudmila Climoc - CEO Orange Romania

Corvin Cristian - Arhitect si designer

Mihnea Ghildus - Designer de produs, fondator Dizainar

Juriul va alege castigatorul marelui premiu de 5 000 de euro si cele 42 de proiecte finaliste ce vor fi expuse in 14 Orange smart shop-uri din tara. Publicul isi va putea alege proiectele preferate votandu-le, in perioada 1 august - 22 septembrie 2017, pe platforma www.orange.ro/techabreak cat si in cele 14 magazine participante.

Criteriile de jurizare sunt: estetica , functionalitate, originalitate, incadrarea i n dimensiunile s i i n criteriile ergonomice date, folosirea materialelor, tehnologie. Fiecare criteriu are o scala de la 1 la 5 pe care o va evalua fiecare membru al juriului.

“Ne dorim prin acest concurs sa aratam produsele create de participanti publicului interesat de tehnologie si producatorilor romani activi in zona tehnologica care au nevoie de serviciile designerilor. Prin expunerea celor 42 de prototipuri in magazinele Orange smart shop din toata tara vom asigura un spatiu ideal de interactiune intre designeri si consumatorii de design / tehnologie. Vizitatorii magazinelor vor avea la dispozitie 2 saptamani pentru a vedea si vota prototipurile selectate.

Speram ca in urma concursului Smart Design Challenge designerii sa isi gaseasca producatori si clienti. Expunerea pe platforma Orange atat online cat si in magazine este una considerabila si credem ca alaturarea creatiei celor pasionati de design si tehnologie se potriveste perfect cu comunicarea si serviciile partenerului nostru in acest proiect. Incurajam proiecte in echipe multidisciplinare care sa duca prototipurile la o faza in care sa le poata prezenta cu mandrie publicului larg si potentialilor producatori de mobilier, corpuri de iluminat, accesorii de telefonie mobila, laptopuri, electornice etc. Si daca acest lucru nu este suficient de motivant, premiul cel mare de 5000 Euro va fi cu siguranta o motivare puternica pentru cineva care vrea sa se afirme prin munca sa creativa si sa fie si rasplatit/a pentru asta.” explica designerul Mihnea Ghildus, fondatorul platformei Dizainar, membru al juriului Smart Design Challenge.

Mai multe detalii despre regulamentul, brief-ul si juriul concursului gasiti pe pagina Smart Design Challenge: www.orange.ro/techabreak/smart-design-challenge



Despre magazinul-concept Dizainar

Dizainar.ro este platforma nationala de design romanesc ce reuneste sub aceeasi umbrela tot ce este mai bun in materie de design de produs. Dizainar ofera o gama larga de produse si servicii de design, devenind astfel un hub, o conexiune intre creatorul, producatorul si utilizatorul final.

Magazinul concept Dizainar si-a deschis portile in decembrie 2012. Din 2012 si pana in prezent, Dizainar a promovat consecvent designul romanesc, atat in tara cat si in afara.

Portofoliul magazinului Dizainar cuprinde peste 600 de creatii ale designerilor romani, de la piese de mobilier, corpuri de iluminat, ceasuri sau grafica si pana la accesorii personale, decoratiuni, jucarii sau obiecte de sticla si ceramica. Showroom Bucuresti, strada Putul cu Plopi (zona parc Cismigiu).

www.dizainar.ro | www.facebook.com/dizainar | www.instagram.com/dizainar

Despre Orange smart shop

Orange smart shop este un magazin care reconecteaza oamenii cu tehnologia, un loc in care brosurile sau contractele de hartie au fost inlocuite prin solutii digitale. Orange smart shop este un spatiu amenajat cat mai aproape de modul in care tehnologia este folosita de catre clienti, fie ca sunt acasa sau la birou, fie ca fac sport sau cauta divertisment. Clientii se bucura de o experienta de cumparare inedita si solutionarea rapida a tuturor cerintelor. www.orange.ro