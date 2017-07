Iata care sunt cele 10 ritualuri ale unei vieti abundente si implinite propuse de Robin Sharma, autor si speaker motivational, in cartea “Calugarul care si-a vandut Ferrari-ul”. Sunt 10 ritualuri pline de intelepciune si sens care iti vor calauzi viata pe drumul cel bun, ajutandu-te sa iti (re)gasesti starea de bine naturala, sanatatea, linistea, prosperitatea si fericirea pentru care te-ai nascut.

Daca ti se par a fi prea mult deodata, incearca sa urmezi unul pe saptamana/ pe luna pentru a-i cunoaste adevarata valoare. Apoi, saptamana viitoare, incearca sa mai adopti inca unul, astfel incat in cele din urma le vei parcurge pe toate. Pentru ca viata sa se schimbe si sa se imbunatateasca vizil, aceste 10 ritualuri trebuie indeplinite timp de cel putin o luna, in fiecare zi.

Robin Sharma: Cele 10 ritualuri ale unei vieti vibrante

1. Ritualul Solitudinii

Petrece timp doar cu tine in fiecare zi. Incearca sa faci acest lucru la aceeasi ora in fiecare zi, transformandu-l intr-un obicei. Mediteaza, conecteaza-te cu natura (plimba-te in parc, uda plantele, imbratiseaza un copac etc) sau stai pur si simplu de vorba cu tine, in pace, incercand sa cunosti mai bine cine esti. Incearca sa iti aloci intre 15-50 minute zilnic pentru a indeplini acest ritual.

2. Ritualul Trupului



Foto: diez artwork /Shutterstock

Atunci cand iti pasa de corpul tau, iti pasa si de mintea ta. Atunci cand iti pui corpul in miscare, iti pui in miscare si mintea. Ideal ar fi sa investesti cel putin 5 ore pe saptamana pentru a face activitate fizica. Yoga este o alegere buna, la fel ca si mersul intr-un mediu natural, dar poti opta pentru un tip de miscare care iti face placere si te revitalizeaza Fii activ, misca-te, traieste facand miscare in fiecare zi. Respira aer proaspat si respira corect, inspirand si expirand profund.

3. Ritualul Hranei vii

Opteaza pentru o dieta vie bogata in legume si fructe proaspete, seminte si cereale integrale ce contin enzimele si nutrientii esentiali. Incearca sa consumi alimente vii care au fost create prin interactiunea naturala a soarelui, a aerului, a solului si a apei, alimente care iti ofera energie si te mentin sanatos. Mananca la momentul potrivit.