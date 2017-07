Gandurile negative sunt otrava energetica!12 posibilitati de a vindeca Energia Toxica (de la Sandra Ingerman)

Stim cu toti cum ne pot afecta viata si experientele gandurile negative si energia toxica. Chiar daca aceasta energie este invizibila si actioneaza mai mult la nivel metafizic, o “simtim” ca fiind agresiva si violenta. Iar aceasta energie toxica ne poate chiar afecta sanatatea emotionala si fizica. Cine ar putea trai sau munci pe termen lung pastrandu-si sanatatea si starea de bine intacte daca lucreaza sau traieste intr-un mediu ostil, care este plin de manie, frica sau alte sentimente negative?

Sandra Ingerman, expert in stresul traumatic si consilier pe sanatate mintala si familiala, este autoare a 10 carti de specialitate. De asemenea, Sandra Ingerman tine prelegeri si workshopuri internationale despre vindecarea samanica. Autoarea care a fost numita printre primii 10 lideri spirituali ai lui 2013 de publicatia Spirituality and Health Magazine, iar in 2007 a primit si Premiul pentru pace de la Fundatia Globala pentru Medicina Integrativa. Sandra considera ca gandurile si emotiile noastre transmit o energie invizibila, dar palpabila, care ne poate afecta starea de bine fizica si mentala. “Violenta metafizica este la fel de reala ca violenta fizica”, afirma expertul.

De asemenea, sustine Sandra Ingerman, a-ti exprima emotiile, chiar si pe cele negative, este cat se poate de normal, si face parte din conditia umana. A-ti reprima emotiile in schimb, tinandu-le ascunse, te poate imbolnavi, ne confirma si oamenii de stiinta. “Ca fiinte umane este dreptul nostru de a avea si a ne exprima intreaga paleta de sentimente, de la bucurie si dragoste pana la frica si manie. A ne exprima emotiile ne face sa ne simtim vii”, spune Sandra Ingerman in cartea ““How to heal toxic thoughs: simple tools for personal transformation”.

Sentimentele negative pe care le experimentam nu trebuie negate, ele trebuie constientizate. Ele trebuie exprimate intr-un mod benefic pentru noi astfel incat sa fie vindecate si transformate in energie pozitiva si vindecatoare pentru noi si lumea intreaga.

In cartea sa “How to heal toxic thoughs: simple tools for personal transformation”, practicianul samanic ne dezvaluie 12 modalitati prin care ne putem proteja de gandurile negative, invatandu-te in schimb sa raspandim energie pozitiva. Intr-un articol aparut in publicatia www.beliefnet.com, dar si in altul publicat pe Huffingtonpost.com, ne sunt dezvaluite si explicate cateva din ideile prezentate de autoare in cartea sa.

Sandra Ingerman: 12 modalitati de a ne transforma gandurile toxice si a vindeca energia toxica

1. Respira si “prin inima”

Respiratia este una din cele mai simple modalitati de a te apara de energia toxica. Iata un exercitiu pe care il poti face de-a lungul zilei. Du-ti mainile la piept, chiar in dreptul inimii, si incearca sa iti simti inima cum se misca in timp ce tu respiri. Aceasta procedura calmeaza si alimenteaza energia iubirii, a pacii si a amorniei in lume. Atunci cand te afli intr-o stare reactiva, ai tendinta de a respira superficial. Respirand profund te linistesti si iti transformi starea reactiva intr-una normala.





2. Exercitiul vizualizarii in oglinda

Inainte de a reactiona fata de o situatie provocatoare, incearca sa iti exprimi emotiile in timp ce iti privesti reflexia in oglinda. Nimeni nu vrea sa se priveasca comportandu-se intr-un mod toxic. Chiar daca ti se poate parea stupid sa faci asta, incearca. Faptul ca ne luam prea in serios este adesea una din cauzele gandurilor noastre negative.

3. Exprima-te. Nu trimite!

Stresul ne face sa ne purtam intr-un mod pe care il putem regreta mai tarziu. Este in regula sa ai emotii problematice si este important sa iti constientizezi sentimentele. Ai grija doar sa nu trimiti aceasta energie ca pe o “sageata otravitoare” catre tine, catre altii sau in lume.

4. Gandeste-te la un chip pe care il iubesti

Energia de dincolo de emotiile tale ajunge la toate fiintele vii. Daca te confrunti cu cineva care declanseaza emotii problematice inauntrul tau, gandeste-te la o persoana pe care o iubesti si suprapune-i chipul peste chipul persoanei care te provoaca. Spre exemplu, ai putea incerca cu chipul unui bebelus, al unei pisici, al catelului preferat sau chiar al florii preferate. Ce fel de ganduri vrei sa trimiti celor pe care ii iubesti?

5. Ai grija la cuvintele tale

Cuvintele tale, asemenea gandurilor si emotiilor, au puterea de a-ti schimba experienta si lumea in care traim. Aceasta stare de fapt se aplica deopotriva cuvintelor pe care le spunem cu voce tare celorlalti, dar si cuvintelor pe care ni le adresam noua insine. Daca iti spui tie insuti ca nu esti o persoana buna, incepi sa manifesti aceasta realitate. Umple-ti mintea cu cuvinte pozitive si astfel ti se va umple si viata de lucruri pozitive.

6. Foloseste puterea cuvintelor

Traditiile spirituale ne invata ca ceea ce rostim este vibratie si ca aceste cuvinte pe care le folosim ne influenteaza viata. Ca si copii, multi dintre noi au folosit cuvantul “abracadabra”, un cuvant care este de fapt de origine aramaica si inseamna “pe masura ce vorbesc, o sa creez”. Foloseste asadar de-a lungul unei zile cuvinte care iti amintesc de energia dragostei.

