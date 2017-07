Profesor: Omenirea se afla in Kali Yuga, epoca ignorantei si a intunericului spiritual

Comunicat de presa

Potrivit traditiei spirituale orientale, timpul este inteles ca un cerc si nicidecum liniar fiind impartit in 4 etape, aidoma anotimpurilor. Fiecare ciclu sau etapa dureaza aproximativ 24.000 de ani si descrie, in principiu, miscarea de revolutie a Soarelui in jurul centrului Galaxiei noastre. Ca durata, trecerea de la o epoca la alta nu este impartita in mod egal, ci conform ratiei 4:3:2:1, epoca actuala in care traim, Kali Yuga (echivalentul Epocii de Fier) fiind cea mai scurta dintre toate si este caracterizata de catre inteleptii orientali, prin ignoranta si intunericul spiritual al umanitatii.

In opinia profesorului roman de yoga, Dana Tupa (foto), Pamantul traverseaza, impreuna cu Soarele, zone energetice diferite ale Galaxiei noastre, iar acestea se manifesta in gradul nostru de evolutie tehnologica, sociala, dar mai ales spirituala.

“In prezent, din ceea ce afirma specialistii, umanitatea trece prin Kali Yuga, considerata diametral opusa a Epocii de Aur. Toate valorile trecute sunt in prezent rasturnate sau, cu alte cuvinte, valorizate pornind de la material catre spiritual. Cu mii de ani in urma, valorile spirituale se aflau pe primul loc, iar cele materiale pe ultimul. Acest mecanism se poate observa si in manifestarile oamenilor de aproape 2.000 de ani incoace, cand lupta pentru material a fost acerba, iar nevoile pentru evolutia spirituala a oamenilor au fost, cu mici exceptii, aproape inexistente. Noi reactionam la energiile cosmice, exact in acelasi mod in care starea noastra de spirit este influentata de starile vremii. Partea buna este ca putem construi mici insulite de bunastare si in aceasta Epoca a Fierului, iar Epoca Renascentista sau La Belle Epoque sunt cateva exemple din istoria recenta a umanitatii”, declara profesorul de yoga Dana Tupa.

Cele patru epoci spirituale ale umanitatii sunt:

Foto: Pixabay

1. SATYA YUGA (echivalent cu Epoca de Aur). Este cea mai infloritoare dintre cele cele 4 epoci yuga. Satya reprezinta perfec iunea si spiritualitatea, iar fiintele care traiesc in aceasta epoca experimenteaza din plin fericirea, iubirea, bucuria, pacea si sanatatea.

2. TRETA YUGA (echivalent cu Epoca de Argint). Este caracterizata prin decaderea umanita ii, iar virtutea nu mai reprezinta un deziderat primordial. Primavara vesnica din Satya Yuga incepe sa capete alte valente, vremea devine schimbatoare si cu extreme, iar tot in Treta Yuga apar liderii care domina masele, care pornesc razboaie, iar bolile devin o problema noua pentru omenire.



3. DVAPARA YUGA (echivalent cu Epoca de Bronz). Este epoca in care oamenii incep sa traiasca nefericirea, valorile stravechi nu sunt puse sau experimentate la rang de cinste, bolile devin obi nuite pentru to i oamenii. Nemultumiti de propria lor viata, oamenii sunt in cautare permanenta de placeri trupesti, iar intelectul divin inceteaza sa mai existe.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>