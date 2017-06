Cele 3 aspecte esentiale de care depinde increderea in propriile forte

Felul in care aratam ne influenteaza starea de spirit si comunicare cu cei din jur in moduri neasteptate. Porivit unui articol Reader’s Digest, imbracamintea te poate face sa te simti puternica, increzatoare, sa gandesti mai rational, sa te concentrezi sau sa ai mai multa energie.

O tinuta ireprosabila la locul de munca este, asadar, un detaliu important, pe care ar trebui sa-l folosesti in avantajul tau. Este de ajuns sa tii cont de trei aspecte si vei avea o infatisare ce va atrage doar priviri admirative.

Primul factor - o tinuta impecabila. Ce ai de facut

Alegerea hainelor reprezinta doar primul pas spre o infatisare profesionala, care sa te ajute sa pasesti cu mai multa hotarare intr-o intalnire. Exista multe alte detalii carora trebuie sa le acorzi importanta.

De exemplu, hainele sifonate strica aspectul intregii tinute, indiferent de eticheta si de brandul lor. Pentru a evita acest lucru, o astfel de statie de calcat performanta, care te ajuta sa calci hainele mult mai repede si in siguranta, este deosebit de utila. Spre deosebire de fierul de calcat, aburul este eliberat continuu si este mult mai puternic, astfel ca va netezi cu o mult mai mare usurinta chiar si cele mai rezistente cute. In plus, noile modele de statii de calcat nu ard tesaturile, asa ca nu risti sa iti iei adio de la camasa preferata din matase.

Nu in ultimul rand, pastreaza mereu la indemana o perie de inlaturat scamele si foloseste-o inainte sa iesi din casa, atunci cand este nevoie. Hainele inchise la culoare retin parul de animale sau scamele de pe alte tesaturi si asta le strica aspectul.

Completeaza tinuta cu o coafura ca dupa o vizita la salon

Nicio tinuta nu e completa, daca nu ai si o coafura potrivita. Chiar daca poti avea tendinta de a neglija acest detaliu, el este de multe ori mai important decat hainele pe care le porti. In cazul unei zile de lucru obisnuite, cel mai recomandat este sa optezi pentru un aspect cat mai natural. Alege sa folosesti produse de calitate, adaptate nevoilor tale, care iti vor oferi rezultatele dorite.

Nu folosi produse de fixare in exces, deoarece parul trebuie arate cat mai natural. O coafura incarcata nu este potrivita pentru un aspect profesional. In cazul in care este absolut necesar sa-ti speli parul, insa timpul nu-ti permite, poti alege sa folosesti un sampon uscat. Aplica-l la radacina, conform instructiunilor, dupa care periaza bine parul si strange-l intr-un coc sau intr-o coada de cal. Nu uita ca o schimbare de coafura, poate chiar o tunsoare radicala, poate fi exact ce ai nevoie pentru a fi mai sigura pe tine.

Detaliul de final care te poate face invincibila

Machiajul este un ultim aspect caruia trebuie sa-i acorzi atentie, insa asta nu inseamna ca este de neglijat. Nu complica lucrurile in cazul machiajului, deoarece un machiaj strident iti poate conferi un aspect potrivit mai degraba pentru o petrecere decat pentru o zi la birou. Este de ajuns sa folosesti un fond de ten usor sau o crema BB, putin fard de obraz si putin rimel, care iti vor sublinia feminitatea si frumusetea naturala. Pentru ca acesta sa reziste intreaga zi, aplica la final putina pudra. O alta optiune este folosirea apei termale, pe care o poti pulveriza pe suprafata tenului dupa realizarea machiajului.

Odata urmarite aceste trei principii, poti pleca increzatoare inspre locul de munca si poti avea siguranta ca vei avea o zi excelenta.

Sursa foto: racorn/Shutterstock