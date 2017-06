Cum sa ai o coafura de invidiat, fara sa treci pe la salon. Ce spun stilistii

Un par frumos si stralucitor este un etalon de frumusete, dar cand ne ocupam singure de aranjarea parului, rezultatul este de cele mai multe ori departe de cel de la salon. In functie de tipul de par, problemele intalnite sunt diverse, iar daca, in ciuda eforturilor tale, parul tau este in continuare lipsit de vlaga, cel mai probabil faci ceva gresit. Aspectul parului tau este determinat de mai multi factori - modul in care il usuci, aparatele de aranjat parul pe care le folosesti, dar si produsele de ingrijire. Stilistii iti recomanda sa acorzi atentie fiecarui detaliu in parte si sa eviti anumite obiceiuri, nesanatoase pentru parul tau. Iata de ce aspecte ar trebui sa tii cont:

Primul si cel mai important factor de care depinde aspectul parului tau

Coafarea parului incepe, desigur, cu uscarea lui. Este un prim pas care dicteaza rezultatul final. In primul rand, foloseste un uscator de par de calitate, potrivit tipului tau de par, iar rezultatul va fi mult peste asteptari. Este suficient sa folosesti o data un de uscator de par ca cele folosite de stilisti, care usuca si in acelasi timp iti aranjeaza parul, ca sa vezi diferenta pe care o poate face un produs de calitate.

Este important sa ai in vedere faptul ca nu toate uscatoarele de par sunt identice, iar unele modele au diferite functii, adaptate nevoilor tale. De exemplu, uscatoarele de par care au functie de ingrijire cu ioni usuca parul mai repede decat cele care nu detin aceasta tehnologie. Practic ele genereaza ioni negativi, care neutralizeaza ionii pozitivi, lucru care grabeste uscarea parului. Totodata aceasta functie impiedica electrizarea parului, fiind de un real ajutor la coafarea parului cu fir subtire.

Uscatoarele de par din turmalina au de asemenea capacitatea de a usca parul mai repede, ajutand aerul sa incalzeasca firul de par de la interior. Uscatoarele de par din ceramica furnizeaza caldura cu infrarosu, care nu dauneaza firului de par. Totodata, ele detin o functie de auto-reglare a temperaturii, care se activeaza atunci cand este necesar.

Foloseste uscatorul in mod corect si in functie de rezultatul pe care ti-l doresti

Acorda atentie si treptelor de viteza si temperaturii. Acestea trebuie ajustate in functie de tipul tau de par. Temperatura mai ridicata este recomandata pentru persoanele care au firul de par gros sau atunci cand parul este foarte ud, insa uscatorul nu trebuie mentinut in acelasi loc pentru foarte mult timp. Temperatura scazuta sau chiar aerul rece sunt recomandate pentru parul fragil, subtire.

Apoi, parul trebuie uscat diferit, in functie de coafura pe care ti-o doresti. Majoritatea persoanelor isi doresc ca parul lor sa aiba cat mai mult volum, care, cu putina indemanare, poate fi obtinut destul de usor. „Usuca-ti parul asezata cu capul in jos, intr-o pozitie confortabila. Odata ce radacinile sunt uscate, desparte parul in mici sectiuni si usuca-l in continuare cu ajutorul unei perii, fie ca iti doresti bucle sau un par intins“, recomanda hairstylistul Bruno Racine, detinator al unui apreciat salon de coafura in Ottawa, Canada.

Unele uscatoare de par indeplinesc mai multe functii, prin atasarea unor dispozitive precum perii, difuzoare, sau placi pentu intins parul, care te pot ajuta sa economisesti timp.

Invata sa alegi produsele potrivite

Foarte multe persoane folosesc produse de ingrijire nepotrivite tipului lor de par. Pentru a evita situatiile in care te simti pierduta in fata raftului cu cosmetice din supermarket, este important sa te concentrezi asupra nevoilor tale.

„Daca vrei sa adaugi volum parului fin, primul pas este sa folosesti samponul si produsele de aranjare cu o formula specifica, destinate acestui tip de par“, spune Jorge Joao, un stilist canadian de renume. De asemenea, atunci cand coafura isi pierde forma, el recomanda aplicarea unei pudre pentru volum. Da-ti parul peste cap si aplica produsul de la radacina inspe varfuri, trecandu-ti degetele prin par.

Pentru a preveni electrizarea parului, produsele special create in acest sens vor conferi o noua textura parului tau. Acestea se gasesc fie sub forma de spray, care trebuie aplicat inainte de uscarea parului, fie sub forma de masca sau diverse tratamente asemanatoare, ce trebuie folosite cu regularitate, de obicei o data pe saptamana.

Parul uscat are nevoie de hidratare. Nu omite acest aspect, deoarece parul deshidratat iese si mai tare in evidenta in perioada verii. Poti opta pentru diverse seruri sau uleiuri care vor aduce o schimbare imediata si vor imbunatati structura firului de par in mod vizibil.

Un alt aspect important este protejarea firului de par pe toata lungimea, in timpul aranjarii cu placa sau ondulatorul. Alege produse cu protectie termica, ce vor impiedica uscarea si despicarea firului de par, in timp. In ceea ce priveste fixarea coafurii, evita produsele care iti incarca parul si nu le folosi in exces.

Un par frumos, aranjat la tine acasa, este mai usor de obtinut decat pare. Nu omite insa detaliile importante, care fac diferenta.

Sursa foto: Boiko Olha/Shutterstock