Sexologul: Ne folosim doar 10% din capacitatea noastra sexuala. Tantra - sexualitatea spirituala vs. pornografia

Majoritatea tinerilor din ziua de azi au primit educatia sexuala din filmele pentru adulti, iar acestea le-au conditionat subconstient viata sexuala cu mesaje ca sexul trebuie sa fie rapid, dur, fara implicare emotionala. Sexologul Gabriela Marin (foto) a numit acest fenomen drept “sex de tip fast food”, pe care l-a catalogat drept daunator pentru sanatatea relatiilor de cuplu si responsabil pentru criza sexuala prin care trece societatea actuala.

Totodata, specialistul este de parere ca ne folosim doar 10% din capacitatea noastra sexuala, dar imbucurator este faptul ca din ce in ce mai multi tineri au constientizat aceasta problema si sunt atrasi de latura spirituala a sexualitatii, fie ea tantra sau tao, metode care ofera vietii sexuale o mai mare implicare emotionala din partea ambilor parteneri.

“Din nefericire, din cauza unui cumul de factori, care include timp liber mai putin, viata mai stresanta, alimentatie neechilibrata etc., am ajuns sa ne folosim doar 10% din capacitatea noastra sexuala. Este ca si cum am avea o casa foarte frumoasa, cu nenumarate camere si o gradina fascinanta, iar noi ne limitam sa locuim doar la subsol. Sunt foarte multe etaje si camere confortabile in aceasta casa, dar noi nici nu stim ca ele exista macar. Am invatat foarte bine sa locuim la subsol, intrezarim doar putin din gradina si florile parfumate care ne inconjoara si credem ca asta este tot. Ne lipseste implicarea emotionala in relatie, ne lipseste viata traita mai lent, ne lipsesc momentele acelea speciale in cadrul carora lasam toate grijile deoparte si ne relaxam impreuna cu persoana iubita”, explica sexologul Gabriela Marin.

Cum poate Tantra sa ne schimbe viata noastra amoroasa?

In opinia sexologului, orientarea spre o sexualitate spirituala, gen tantra sau tao, este solutia pentru a avea o viata sexuala implinitoare de cuplu, deoarece aceasta metoda ne invata ca:

1. Suntem mai mult decat corpul fizic.

“O viziune spirituala asupra sexualitatii ne face sa intelegem ca suntem mai mult decat corpul fizic. Cele mai frumoase si interesante experiente ale noastre sunt cele care efectiv ne transcend corpul fizic. O fiinta senzuala are ceva special care ne captiveaza si ne subjuga. O fiinta senzuala se uita la tine si te atinge intr-un fel care te lasa fara cuvinte. Respiratia devine mai calma si orgasmele iti strabat corpul. Cum arata trupul ei, conteaza atunci mult prea putin”, considera psihologul Gabriela Marin.

2. Placerea este mult mai mare atunci cand este reciproca.

“Suntem fiinte energetice, la fel de mult cum suntem niste fiinte fizice. Atunci cand ne atingem iubitul/a, daca ne bucuram si traim momentul cu intreaga fiinta, acesta va simti intr-un mod diferit placerea pe care i-o provocam. Atingerea este foarte diferita de cea care este facuta doar pentru satisfacerea sa. Cand momentul este trait si la un nivel spiritual, un soi de impuls energetic este transmis prin mainile noastre spre celelalte zone erogene ale sale, cuprinzandu-i uneori intreaga fiinta. Pe masura ce trupul sau va raspunde la atingerea noastra, ciclul placerii revine catre noi, iar diferenta dintre a oferi si a primi se estompeaza. Exista doar placere pura impartita, indiferent de rolul jucat de fiecare dintre cei doi”, explica specialistul.

