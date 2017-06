Ati mai vazut vreodata munti de valuri? Un fotograf a reusit sa ii surprinda in terifianta lor maretie!

Ati mai vazut vreodata munti de valuri, creste de valuri si valuri spargandu-se in mii de stropi cu o forta terifianta? Ray Collins, un fotograf extrem de talentat, a reusit sa surprinda in fotografiile sale superbe fabuloasa maretie a valului si a marii. Merita sa le vedeti!!!!

Ati mai vazut vreodata munti de valuri, creste de valuri si valuri spargandu-se in mii de stropi cu o forta terifianta? Ray Collins, un magician al iluziei si etern indragostit de frumusetea efemera a valului, a reusit sa surprinda jocul spectaculos dintre apa si lumina in imensitatea oceanului. Fotografiile sale sunt epice, iti taie pur si simplu respiratia. Cadrul este cel potrivit, la momentul potrivit, din unghiul potrivit. Artistul reuseste sa surprinda marea in deplina sa maretie, dar si sa ii redea puterea pe care o detine.

In fotografiile sale, marea este regina, marea este subiectul si personajul principal, dupa cum se specifica metaforic si atat de frumos intr-un articol publicat pe Boredpanda.com. Collins surprinde chintesenta oceanului, splendoarea sa, puterea sa extraordinara, una din fortele primare si primordiale ale acestei planete. Nu putem decat sa ne infioram si sa ne plecam plini de respect in fata acestei creatii magnifice a universului...

Artistul locuieste in Australia, practica surfingul si este cunoscut in lumea intreaga pentru fotografiile sale extraordinare, fiind rasplatit cu numeroase premii nationale si internationale pentru talentul si munca depusa. Peisajele sale oceanice sunt admirate in multe din galeriile marilor muzee ale lumii si este recunoscut drept unul din cei mai buni fotografi ai valurilor si ai oceanului din lume.

“A ingheta relatia efemera dintre apa si lumina este ceea ce ma inspira si ma face sa ma dau jos din pat in fiecare dimineata in intuneric pentru a celebra soarele care se ridica din mare”, declara Ray Collins pe site-ul sau raycollinsphoto.com. “Ma simt mai acasa ca nicaieri pe pamant plutind in apa sarata cu aparatul meu de fotografiat”.

“Ray vede valurile asa cum nu le-ati mai vazut niciodata, dintr-o perspectiva desprinsa parca din alta lume”, spunea Ron Dicker pentru Huffington Post...

Foto: raycollinsphoto /Instagram

Foto: @raycollinsphoto /Instagram

Foto: @raycollinsphoto /Instagram

Foto: @ raycollinsphoto /Instagram

Foto: @raycollinsphoto /Instagram

Foto: @ raycollinsphoto /Instagram

Foto: @ raycollinsphoto /Instagram

Foto: @ raycollinsphoto /Instagram

Foto: @ raycollinsphoto /Instagram

Foto: @ raycollinsphoto /Instagram

Foto: @ raycollinsphoto /Instagram

Foto: @ raycollinsphoto /Instagram

Foto: @ raycollinsphoto /Instagram

Sursa fotografii: Contul de Instagram al lui Ray Collins

Foto homepage: Joel Everard /Shutterstock