"Pai cand tu, odata in viata ta speli podeaua, te mai astepti si la un premiu de excelenta si la glorie?"

Un prieten a venit pe la mine la o cafea sa stam la o discutie si sa vorbim despre viata. La un moment dat, in timpul conversatiei ii spun: „Ma duc sa spal vasele si vin imediat inapoi.”

S-a uitat la mine de parca i-as fi spus ca ma duc sa construiesc o racheta spatiala. Apoi imi spune cu admiratie dar in aceasi timp putin perplex: „Ma bucur ca iti ajuti sotia, fiindca eu cand fac acest lucru, sotia mea nici macar nu imi multumeste. Saptamana trecuta am spalat si eu podeaua si nici un merci.”

M-am intors sa vorbesc cu el si i-am explicat ca eu nu imi ajut sotia ca ea sa ma ridice in slavi dupa aceea.

Nu imi ajut sotia sa faca curatenie fiindca si eu traiesc in aceasta casa si trebuie sa fac si eu curat.

Nu imi ajut sotia la gatit fiindca si eu vreau sa mananc si trebuie deci sa gatesc si eu.

Nu imi ajut sotia sa spele vasele dupa ce mancam fiindca si eu am folosit vasele.

Nu imi ajut sotia cu copiii ei fiindca sunt si copiii mei si treaba mea este sa fiu tata.

Nu imi ajut sotia la spalat, calcat sau aranjat haine fiindca aceste haine sunt de asemenea ale mele si ale copiilor mei.

Eu nu sunt un ajutor acasa, eu sunt parte din aceasta casa. Cat despre ridicatul in slavi, l-am intrebat pe prietenul meu cand i-a zis multumesc sotiei sale fiindca a facut curatat in casa, a spalat haine, a schimbat asternuturi, sau a facut baie copilui, a gatit sau a organizat prin gospodarie, etc.

Dar genul acela de multumesc: "Ooo, dragostea mea!! Esti fantastica!!"

Ti se pare absurd? Te uiti ciudat? Pai cand tu, odata in viata ta speli podeaua, te mai astepti si la un premiu de excelenta si la glorie…. De ce? Nu te-ai gandit niciodata la lucrurile astea, prietene?

Asta fiindca tie, aceasta cultura macho ti-a aratat ca toata treaba trebuie sa fie doar a ei. Poate ca ai fost invatat ca toate astea se fac fara sa misti un deget? Atunci apreciaz-o asa cum tu ti-ai dori sa fii apreciat, in acelasi mod, cu aceeasi intensitate. Da-i o mana de ajutor, paorta-te ca un adevarat partener de viata si nu ca un musafir care vine doar sa manance, sa doarma, sa faca baie si sa isi satisfaca nevoile…. Sa te simti ca acasa. Chiar in propria-ti casa.

Adevarata schimbare in cadrul societatii porneste din casele noastre. Haideti sa ne invatam fiii si fiicle adevaratul sens al fratiei.

